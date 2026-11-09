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台股外資布局…高度防禦

記者王奐敏／台北即時報導
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台股雖強彈近2000點，但外資現貨與期貨同步偏空、空單創高，顯示市場仍以跌深反彈為主，短線可能維持40000至42500點區間整理。

台股9日強彈1960點，收在41661點；然而籌碼面卻呈現極端背離，外資現貨續賣900.5億元，期貨未平倉淨空單再增1841口至101771口，攀歷史新高且首度突破10萬口大關，期現貨同步展現高度防禦戒心。

台指期9日早盤一度大漲逾2600點至42317點，但逢高調節賣壓出籠，終場漲幅收斂至1771點，收在41423點，日K線留長上影線。技術面上，短中期均線維持空頭排列下壓，盤中反彈正好受制於下彎的5日線（約41940點）反壓，且期現貨實質逆價差達238.7點，顯示目前仍屬空方趨勢下的跌深反彈與負乖離收斂。  

富邦投顧董事長陳奕光指出，外資空單高懸且現貨賣壓未減，推測外資可能看到後續潛在利空，若反彈過程中空單無法順勢消化，台股難以強勢上攻；台新投顧策略長黃文清則認為，空單續增不見得是極端看空指數，還有避險亦包含基差套利交易的成分，但期貨容易受結算影響，現貨何時「轉賣為買」，才是多頭真正的關鍵底氣。

選擇權方面，凱基期貨分析，市場布局反映最慌亂的恐慌拋售情緒已有所舒緩。透過買權（Call）最大未平倉量（OI）、賣權（Put）最大OI來觀察，選擇權大戶（莊家）將下檔支撐墊高至40000點、上檔壓力退避至45000點；不過，象徵多空力道的P/C Ratio（賣買權未平倉比率）雖回升至0.4615，仍處於偏空低檔，意味著空方依然掌握發牌權，短線大盤更傾向在40000點至42500點之間進行區間震盪整理。

外資近期在現、期貨同步看空，在台指期未平倉淨空單更為11月2日起，連續五個交易日增加，一從8.9萬口，到昨日突破10萬口。

精華 FAQ

  • 外資現貨續賣900.5億元，台指期淨空單再增1841口至101771口，雙雙偏空且同步防禦，顯示外資對後市仍保留高度戒心。

  • 雖然指數強彈1960點，但盤中遇到5日線反壓，收盤留長上影線，且短中期均線仍空頭排列，代表目前較像跌深反彈而非趨勢翻多。

  • 選擇權最大OI顯示下檔支撐墊高到40000點、上檔壓力退至45000點，但P/C Ratio仍偏低，短線較可能在40000至42500點間震盪整理。

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