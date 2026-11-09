上海進博會 日企深化布局有320家參展

優衣庫在進博會展示融入淮海中路、蔥油拌麵等上海元素的UT系列，呈現商品在地化設計。（記者謝守真／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 上海進博會有約320家日企參展，豐田、優衣庫等品牌表示將持續透過在地研發、投資與開店深化中國布局，顯示日企對中國市場仍具信心。

日本 首相高市早苗 2025年11月7日發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係緊張，至今屆滿一周年。中日官方近日再就相關言論隔空交鋒之際，正在上海舉行的第9屆中國國際進口博覽會約有320家日資企業參展，規模與去年持平。多家日本企業受訪時均表示，看重中國市場，除持續拓展當地布局，並且透過在地研發及投資設廠深化布局。

共同社6日報導，本屆進博會約有320家日資企業參展，與去年持平。日本貿易振興機構（JETRO）設立由155家日本企業組成的聯合展區，豐田 、優衣庫、無印良品、Panasonic、資生堂、花王及日產等品牌參展。多家日企中國高層在展會開幕首日親蒞現場。

豐田汽車（中國）投資有限公司項目經理張晶稱，豐田自首屆進博會起連續九屆參展的「全勤生」，今年以「同行共創」為主題，展出第二代Crown及Corolla等經典車款，也展示中國開發的純電車型及雷克薩斯新車。

她指，Corolla今年迎來問世60周年，全球累計銷量已達5700萬輛，在中國銷量突破500萬輛；展區另呈現豐田與中國合作夥伴發展儲能、氫能等能源應用的成果。

優衣庫連續第七年參展，今年以「靈感之城」為展台概念，展示與東麗共同研發的Pufftech空氣棉服，並首發首售與北歐設計師合作的秋冬系列。品牌公關劉逸珉稱，優衣庫過去一年在全球收集超過4200萬條消費者回饋，作為商品改良依據；展區也展示出在地化的概念，以淮海中路、蔥油拌麵等元素設計的上海在地UT系列，並透過展台呈現LifeWear理念、面料科技及設計。

在此同時，中日官方近日再就相關言論隔空交鋒。中國外交部發言人郭嘉昆6日表示，當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日本一方。日本NHK報導，日本官房長官木原稔同日說，日本政府對台灣的立場與1972年「日中共同聲明」所載內容一致，沒有改變。

張晶表示，豐田會依當地市場需求調整策略，可能受到輿論方面影響，但若認為方向正確，就會堅定前進，「持續看好中國市場」。豐田是堅持長期主義的企業，從會長豐田章男早年負責中國業務時就已重視中國市場。目前專為中國開發的純電車型合計交付量已超過20萬輛，Lexus上海工廠預計2027年投產。劉逸珉則說，公司中國業務仍呈「增收增益」；公司持續看好中國市場，並有開店及店鋪改造計畫。