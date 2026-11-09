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9400億美元 中2026能源投資額稱冠 占全球總額近三分之一

記者黃雅慧葉文義張鈺琪／綜合報導
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中國可再生能源技術仍佔據全球主導地位，向全球提供80%的太陽光電組件設備。（美聯...
中國可再生能源技術仍佔據全球主導地位，向全球提供80%的太陽光電組件設備。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

報告預估2026年中國能源投資達9400億美元、占全球近三分之一，全球能源轉型則呈現化石能源短期反彈與清潔能源提質並進。

中國企業改革與發展研究會（中企研）報告顯示，2026年中國能源投資總額預估達9400億美元，居全球第一，占全球能源投資總額近三分之一。其中，科技企業正成為能源投資的重要力量，透過購電協定、收併購、自建等方式，保障自身電力需求。

綜合陸媒報導，中企研近日發布「全球能源轉型報告（2026）」，預估今年全球能源投資增至3.4兆美元，年增5%。其中約2.2兆美元投向電網、儲能、低排放燃料、核能、可再生能源、能效和電氣化領域。

中國能源投資呈現「多軌並行」，一方面低排放發電領域投資已連續兩年下滑，尤其集中在太陽能和風能領域；另一方面核電投資與2020年相比增長近三倍且仍在繼續增長，輸配電和電池儲能投資快速增長，反映出中國電力投資正從單純擴大發電規模轉向建設更加靈活、智慧的電力系統。

報告指，全球能源投資結構已發生轉變，從挖掘地下「傳統化石能源」轉向建設地上「新型電力系統」。席捲而來的人工智慧浪潮，正深刻改變能源投資格局。作為人工智慧「能源基石」，天然氣發電穩定性高、建設速度快，能快速響應資料中心激增的用電需求。資料中心的迅猛發展，帶動燃氣輪機訂單的激增和價格上漲，並推動小型核電廠等新興技術發展。

報告並指，全球能源轉型現狀呈現「化石能源短期反彈、清潔能源加速提質」並存的特徵。

精華 FAQ

  • 報告預估2026年中國能源投資總額將達9400億美元，規模居全球第一，約占全球能源投資總額的近三分之一，顯示中國仍是全球能源資本配置的核心市場。

  • 中企研預估今年全球能源投資增至3.4兆美元，年增5%，其中約2.2兆美元投向電網、儲能、低排放燃料、核能、可再生能源、能效與電氣化等領域。

  • 資料中心用電需求快速攀升，帶動天然氣發電與燃氣輪機訂單增加，因其穩定且建設快；同時也推動小型核電廠等新興技術發展，重塑能源投資格局。

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