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搭橋兩岸 東莞台心醫院 腦機介面創新

林昉柔／東莞即時報導
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東莞台心醫院執行院長謝瀛華。圖／聯合影音號
東莞台心醫院執行院長謝瀛華。圖／聯合影音號

AI摘要

文章摘要整理：

東莞台心醫院結合台灣醫療網絡與大灣區資源，導入非侵入式腦機介面復健中風患者，並透過跨海遠距會診與前沿藥械引進，打造兩岸醫療橋梁。

在粵港澳大灣區的發展版圖中，東莞不僅是製造重鎮，醫療資源的整合也逐步展現成果。早在多年前便落腳東莞東城的台心醫院，過去長期扮演在陸台商的醫療後盾，如今更進一步導入「非侵入式腦機介面（BCI）」技術，為中風患者的復健帶來新的選擇。

台心醫院執行院長謝瀛華指出，大灣區匯聚了廣州的臨床資源、港澳的前沿藥械，以及台灣的醫療網絡，這讓台心具備成為「兩岸醫療橋梁」條件。對台商而言，最擔心的莫過於突發重病時面臨兩岸醫療資訊落差。為此，台心已與台北醫學大學、長庚、台北榮總等台灣醫療機構合作，完成超過108例的跨海遠距會診，讓台商在東莞的病床前，就能獲得台灣醫師的「第二意見」。同時，受惠於大灣區的「港澳藥械通」政策，醫院也能直接引進港澳已上市的前沿藥械，接軌國際療法。

不過，近期最受醫界關注的，是台心在腦機介面技術上的臨床應用。有別於大眾對「開腦植入晶片」的科幻印象，台心採用的是無創的「腦電帽」。中風患者不需承受手術風險，只要戴上布滿電極的帽子，透過「想像」抬手或抓握的動作，系統便能讀取大腦微弱訊號，進而驅動外骨骼機器人完成動作，形成「意念—動作」的閉環訓練。

謝瀛華說明，傳統復健多由治療師被動牽引患者的肢體，大腦參與度較低；而腦機介面則是讓大腦主動參與。這種結合復健機器人的訓練，不僅能將復健效率提升1.5到2倍，系統還能將大腦訊號轉化為螢幕上的數據。這種即時、客觀反饋，對長期處於挫折中的患者來說，是極大的實質鼓勵，也讓原本枯燥的復健過程，變成大腦與機器的對話。

這項技術能在東莞推動，主要得益於大灣區的科研能量與兩岸優勢互補。台心醫院與東莞理工學院團隊合作，由對岸提供設備與AI演算法研發的技術支援；台心引進台灣在健康管理與醫病溝通經驗，並由台灣社區醫學會參與指導，共同調整療程。

「2027到2030年，會是兩岸神經復健實質合作的關鍵期。」謝瀛華認為，台灣的強項在於臨床評估與人文關懷，大陸的優勢在於技術推進與龐大數據，兩岸若能攜手，在國際市場上將極具競爭力。

從108次跨海會診的常態化，到腦機介面臨床應用，台心醫院逐步在東莞建立起神經復健醫療基礎，不僅讓在地台商與市民多了復健新選擇，也為大灣區神經復健醫療打開更多跨域合作的可能。

精華 FAQ

  • 台心採用的是無創腦電帽，不需開腦植入晶片，患者只要戴上電極帽想像動作，系統就能讀取腦訊號並驅動外骨骼完成復健。

  • 台心與台北醫學大學、長庚、台北榮總等機構合作，累計超過108例跨海遠距會診，讓台商在東莞即可取得台灣醫師的第二意見。

  • 相較傳統被動復健，腦機介面讓大腦主動參與，結合機器訓練可將效率提升1.5到2倍，並提供即時數據回饋，提升患者信心。

中風

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