部分技術尚未成熟 中國供應鏈重組 台廠沾光

上銀集團進博會參展，拓展商機。左起為：上銀科技（中國）總經理張雲傑、大銀微系統大中華區營銷部業務總監蔡志勇、上銀科技（中國）業務部處長吳文寶。記者謝守真／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 中國加速供應鏈國產替代，台廠憑國際合作與技術優勢切入半導體、AI及內需市場，並透過進博會擴大商機。

中國積極推動關鍵零組件及設備國產化，台廠在供應鏈 重組中尋找新商機。高精密運動及控制元件廠大銀微系統大中華區營銷部業務總監蔡志勇說，中國客戶因應歐美出口限制，開始尋求國產替代，部分技術尚未成熟會先與具國際合作經驗的廠商共同開發，這為台廠帶來新商機。

蔡志勇在上海進博會期間受訪表示，中國部分設備客戶已提出以國產產品替代歐美設備及零組件的需求，大銀與同集團的線性傳動製造大廠上銀主要配合當地廠商開發。其中，中國傳動零組件廠商技術仍有提升空間，客戶會尋找具國際合作經驗的廠商共同開發。他預期，未來三至五年，中國半導體設備供應鏈國產替代趨勢將持續推進。

蔡志勇說，中國國產替代機會多於挑戰，客戶會主動尋求合作及技術解決方案。AI需求帶動印刷電路板（PCB）、載板、DRAM及CPU等相關設備需求，大銀在相關市場（精密運動及控制元件）成長率約兩至三倍，上銀及大銀來自半導體、自動化及AI相關產業的訂單都相當滿。半導體客戶目前更重交期，需求大於供給；傳統工具機及部分自動化市場則仍面臨競爭壓力。

上銀科技（中國）有限公司總經理張雲傑認為，中國目前擁有全球最完整的供應鏈體系，上銀透過蘇州廠尋找合適的當地資源，協助企業降低成本、提供性價比更高的產品。據了解，上銀蘇州廠也是其中國營運總部，主要產品涵蓋精密傳動元件、工業機器人與自動化系統等高階精密型產品。

傳統產業台商也積極搶占中國內需商機，南僑食品集團上海總經理林昌鈺說，南僑已連續九屆參加進博會，有助接觸採購客戶及拓展銷售通路。南僑除經營中國市場，也持續以東南亞為海外布局重點。

喬山健康科技中國區家用市場部經理花琪指，喬山將中國視為生產、研發及銷售市場，家用健身市場仍有發展空間。喬山此次展出AI家庭健身生態系，透過體測取得身體數據，依使用者目標規劃個人化訓練課表。喬山已第五度參加進博會，過去四屆參展帶來約人民幣20億元效益。

首次參展的元祖食品則希望藉進博會提高品牌能見度，接觸各地代表團及經銷商，拓展通路。