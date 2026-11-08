我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳11月18日赴國會閉門會議？捲女諜案將面臨強力檢視

加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人

深化「北京機遇」合作 京洽會吸引31家外企與會

財經新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

2026北京國際投資貿易洽談會吸引31家境外機構參與，透過多場閉門對接與交流，推動北京與海外企業在科技、醫藥、新能源等領域深化合作。

2026北京國際投資貿易洽談會（京洽會）日前舉行。今年京洽會共吸引31家境外機構的150餘名境外代表參會。來自世界各地的商協會組織、企業及投融資機構代表相聚北京，圍繞新一代資訊技術、醫藥健康、科技服務等重點產業集群發展需求，探尋雙向投資與跨境產業合作的「北京機遇」。

一邊是境外機構到北京尋找投資新機遇，另一邊是北京企業藉京洽會平台開拓新市場。

現場，阿布達比馬斯達爾城自貿區戰略增長高級經理哈姆紮·阿布·凱西姆是有備而來。前期他已從近30家擬對接企業中，篩選出7家從事風光儲能的新能源企業，在京洽會現場一對1深入交流。他期待未來自貿區能吸引更多中國的人工智慧、生物科技、生物醫藥、智慧駕駛和新能源等企業入駐。在「京卡科創直通車」閉門會上，近20家北京科創企業與卡達投資促進局面對面交流，探討企業出海與跨境資本合作。人工智慧行業投融資閉門會，則聚焦科技與資本融合，10家人工智慧企業與投資機構圍繞落地場景、融資需求、產業協同開展對接……京洽會上，這樣的小範圍深度對接一場接一場。

微木控股董事長呂曉彤參加完1場圓桌討論後，立刻被多位來自卡達的嘉賓圍了起來。這場圓桌討論的主題是「從企業、基金、投行視角，解讀北京產業投資價值與跨境資源對接路徑」，許多嘉賓都很感興趣，場下不斷與他圍繞中國具身智慧產業的發展展開探討。

「非常高興能來到這個非常不一樣的平台，討論中國和加拿大企業之間合作的可能性，並探索雙邊貿易和投資之間的新機遇。」加中貿易理事會北京代表處首席代表裴大衛表示，能源、金融服務、製造業、農業食品等將會成為推動雙邊合作和投資的關鍵領域。

精華 FAQ

  • 2026北京國際投資貿易洽談會共吸引31家境外機構、150餘名境外代表參會，來自世界各地的商協會、企業與投融資機構齊聚北京。

  • 會議聚焦新一代資訊技術、醫藥健康、科技服務等重點產業，也延伸到人工智慧、風光儲能、智慧駕駛等領域，尋找雙向投資與跨境產業合作機會。

  • 北京企業藉由圓桌討論、閉門會與一對1洽談，直接對接卡達、阿布達比等海外機構，討論出海、融資與產業協同，爭取國際合作與新市場。

人工智慧

上一則

搭橋兩岸 東莞台心醫院 腦機介面創新

延伸閱讀

粵港澳全球招商 發布42重大項目、投資金額1974億

粵港澳全球招商 發布42重大項目、投資金額1974億
廣交會境外採購商 35.2萬創新高

廣交會境外採購商 35.2萬創新高
中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底

中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底
立足紐約·鏈接全球——美國餐飲業發展協會在聯合國總部舉行成立慶典暨首屆餐飲業可持續發展國際論壇

立足紐約·鏈接全球——美國餐飲業發展協會在聯合國總部舉行成立慶典暨首屆餐飲業可持續發展國際論壇

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
至少就股價表現而言，民主黨在期中選舉拿下國會兩院讓黃仁勳付出高昂代價。(路透)

黃仁勳淨值蒸發151億美元掉出10大富豪 還被眾議員要求說明間諜風波

2026-11-05 19:25

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金