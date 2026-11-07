A股有潛利 外資加碼捧場 AI產業鏈、銀行等受青睞

外資持續加碼A股，高盛 、瑞銀、摩根士丹利等QFII（合格境外機構投資者）最新公布的第3季持股內容顯示，外資逆勢加碼長鑫科技等AI產業鏈公司，並增持高端裝備製造、銀行及部分中小市值行業龍頭。

截至今年第3季末，QFII共持有A股數量136.85億股，持倉市值人民幣2707億元，分別較去年同期成長56.4%、79.8%，顯示外資持續加碼買進A股。

亞洲股市大跌之際，中港股市6日相對抗跌，A股上證指數及港股恒生指數分別下跌1.1%及1.2%。

21世紀經濟報導，自7月以來，伴隨全球科技股波動加大，外資逆勢布局大陸AI產業鏈，新進重倉股名單中就有DRAM龍頭長鑫科技，以及高端裝備製造企業傑瑞股份、醫藥股哈藥股份等個股都獲QFII新進重倉，另外，半導體設備與材料板塊的先導基電、航太高新技術企業中國衛星等獲QFII重點加碼。

從持股數量變動來看，今年第3季，先導基電、電子元件製造商超音波電子、IDC服務商美利雲、繼電器產業龍頭宏發股份、電子級矽片產品及服務供應商西安奕材-U等多檔個股分別被QFII加倉了數百萬股。