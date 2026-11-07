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中國晶片業揪伴合資 搶攻太空算力

記者黃雅慧／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國晶片與算力業者透過合資成立中科星雲，布局衛星遙感與太空算力，意在串起晶片、算力、遙感與系統集成的產業協同。

海光信息、中科曙光等業者合資成立中科星雲太空智能科技（合肥）公司，法定代表人為雷斌，註冊資本人民幣15億元，經營範圍包含衛星遙感應用系統集成、衛星遙感數據處理等。意味中國晶片業者結合算力公司正搶進太空算力。

算力業者中科曙光公告稱，公司及控股子公司曙光數據基礎設施創新技術合計出資人民幣0.9億元，該參股子公司已完成工商註冊登記手續，取得合肥市市場監督管理局下發的營業執照，估算持股約6%；除了中科曙光外，中科星圖及控股子公司星圖測控共出資人民幣2.5億元，合計持有16.67%股份。

事實上，晶片業者中科曙光與中科星圖先前曾簽署太空計算合作框架協議，目標是構建「用戶端—星上邊緣—天基雲—地基雲」的協同架構。這家新公司或可看作是該架構的落地載體之一。

太空算力不是只把伺服器送上天，還要解決星上處理、星間通信、地面接收、算力調度和應用分發。中科曙光長期做伺服器、存儲、數據中心和高性能計算，太空算力需要把「晶片-整機-算網-應用」串起來，曙光正好補上算力和系統集成的部分，且更可能參與算力調度平台、地面站數據處理、系統集成和運營支撐。

另一方面，海光信息提供中國國產處理器和AI加速能力，中科星圖負責數字地球、遙感和應用，中科曙光則把算力硬體、集群、數據中心和調度能力帶進來。三方組合比單一股東更有產業協同價值。

公開資訊顯示，中科星雲新公司核心方向是空天智能和衛星應用‌，主要做衛星遙感數據處理、系統集成、地理遙感信息服務，也涉及衛星移動通信終端製造和銷售；許可項目包括微小衛星科研試驗和生產製造‌，及互聯網信息服務、測繪服務和基礎電信業務等，但業務仍需相關部門批准後才能開展。‌整體定位是新興業務領域‌，相關核心技術還未大規模在軌工程驗證。

精華 FAQ

  • 這家公司由海光信息、中科曙光及中科星圖等相關業者共同出資成立，並由各自的控股子公司參與持股，顯示中國晶片與算力陣營正加速整合資源切入太空算力。

  • 中科星雲主打空天智能與衛星應用，涵蓋衛星遙感數據處理、系統集成、地理遙感資訊服務，也涉及微小衛星科研試驗、製造及部分電信相關業務。

  • 因為它把海光信息的國產處理器能力、中科星圖的遙感應用，以及中科曙光的伺服器、數據中心與算力調度整合起來，有助於落實太空計算協同架構。

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