我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

中國十五五時期 將新建1.5萬公里鐵路

財經新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

中國在「十五五」時期將加速交通基建升級，鐵路預計新建約1.5萬公里，高速鐵路占約1萬公里，同時推動公路、水運與民航全面發展。

中國國家發改委基礎設施發展司司長夏鑫四日在北京表示，「十五五」時期，中國將新建約1.5萬公里鐵路，其中包括約一萬公里高速鐵路，基本實現鐵路現代化目標。

中新社報導，中國國家發改委4日召開新聞發布會，夏鑫在會上介紹了鐵路、公路、水運、民航各運輸方式在「十五五」時期（2026─2030）的發展方向和重點。

鐵路方面，中國將加快構建時速四百公里高鐵建造運營成套技術和標準體系，穩步推進商業化運營。構建專業化鐵路貨運網絡，優化全國鐵路物流基地功能布局，擴大集裝箱班列開行範圍，穩妥推動時速200公里鐵路按需開行貨物列車，「十五五」時期力爭新增二點二億噸貨運量。

公路方面，將貫通國家公路網，加快建設沿江高速公路、都市圈環線等待貫通路段，推動連霍、沈海、京港澳等高速公路擴能增智，因地制宜合理把控地方高速公路的建設規模和節奏，推進農村公路高質量發展。

水運方面，「十五五」時期，中國將新建約2500公里的國家高等級航道，100餘個萬噸級及以上自動化碼頭泊位，基本建成現代化水運體系。

民航方面，中國將新建一些民用運輸機場，行業安全水平、服務能力、基礎設施要邁向國際一流。建成呼和浩特、廈門、大連新機場，建設廣州、南通新機場，推進三亞等新機場的前期工作，實施一批樞紐機場改擴建，建設一批邊境地區機場。

精華 FAQ

  • 官方表示，2026至2030年的「十五五」時期，中國將新建約1.5萬公里鐵路，其中約1萬公里為高速鐵路，目標是基本實現鐵路現代化，並提升全國交通骨幹網能力。

  • 鐵路方面將加快構建時速400公里高鐵建造與營運成套技術及標準體系，並推進商業化運營；同時打造專業化貨運網絡，力爭新增2.2億噸貨運量。

  • 規劃也涵蓋公路、水運與民航：公路要貫通國家網絡並擴能；水運將新建約2500公里航道與100餘個自動化碼頭泊位；民航則推進多個新機場與樞紐改擴建。

上一則

選後AI資料中心限建壓力升高 科技巨擘找出路：蓋在沙漠或海外

下一則

「藍色海嘯」後股票怎麼買？華爾街揭投資6變化

延伸閱讀

Fullerton Road鐵路平交道竣工 提升工業市通行效率

Fullerton Road鐵路平交道竣工 提升工業市通行效率
五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代

五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代
京港洽談會簽約47項目、涉約75億美元 聚焦3大重點

京港洽談會簽約47項目、涉約75億美元 聚焦3大重點
西班牙高鐵追撞69死 控制中心17分鐘沒阻止 部長：錯誤令人費解

西班牙高鐵追撞69死 控制中心17分鐘沒阻止 部長：錯誤令人費解

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
隨著民主黨在期中選舉大勝，從加密貨幣、預測市場到私募信貸，不少產業都將成為民主黨主導國會的重點關注目標。(路透)

民主黨重掌國會 向華爾街「算總帳」日子逼近

2026-11-05 11:37

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰