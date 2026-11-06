我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

台灣賽車手深圳打造「飛行卡丁車」 進軍低空經濟

邱偉強／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣賽車手林志豪在深圳打造「飛行卡丁車」進軍低空經濟。(圖／聯合影音號)
台灣賽車手林志豪在深圳打造「飛行卡丁車」進軍低空經濟。(圖／聯合影音號)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣賽車手林志豪在深圳創業，將卡丁車與旋翼結合，打造可在1到5公尺超低空飛行的飛行卡丁車，並已取得海外訂單與團體標準參與成果。

低空經濟這幾年在廣東，最先被看見的是物流與城市空中交通。不過在深圳寶安一處測試場裡，還有一種大玩具，一張卡丁車座，外加多軸旋翼，就能貼著草皮往前衝。開它的人，是來自台灣、曾在漂移場上馳騁的卡丁車手林志豪。

有懼高症的他，在飛行器創業裡尋找新賽道。別人做高空運輸、無人物流，他反其道而行，專攻超低空，把卡丁車貼地的快感帶到離地5公尺的三維空間。林志豪表示，「地面坑坑窪窪、車身彈跳，我就想，要是能離地幾公尺，是不是就不用怕路爛？」憑著這股念頭，2023年他就在重慶曠野硬做出第一代機。

2024年，林志豪帶著這個「半成品」直奔深圳這個低空經濟重鎮，成立安特狗團隊，理由很簡單，深圳周邊1小時車程內，馬達、電子變速器、電池、碳纖維、飛控板、旋翼全都找得到。從7人辦公室到20人專攻研發，從一代機的搖搖晃晃到六代機的穩定升空，把「三分鐘教會、一鍵起降」的飛行卡丁車這個異想天開的想法變成現實。

「在深圳，不管是人才還是供應商，都和叫外送一樣方便，這樣的高效率，讓我們能完善產品，讓普通人也能享受飛行」，林志豪介紹，這也是廣東低空產業的分工，深圳出供應鏈、出工程師，珠海拚電動直升機與通航，廣州做行業應用，東莞補模具與零組件。而台灣年輕人所帶來的，則是敏銳捕捉消費端那種「讓普通人也想飛」的直覺。

如今，這款飛行卡丁車把複雜飛行技術簡化成傻瓜式操作的「空中大玩具」，已經能夠在1到5公尺的超低空貼地飛行，既有速度感又避開高空風險，更新獲中東和東南亞首批500架訂單，甚至參與制定了行業的團體標準。

廣東低空經濟，有人做物流機，有人做植物工廠的巡檢機，林志豪選擇把賽車手的身體感覺，轉譯成普通人能上手的飛行器。廣東這張兆元低空藍圖，正是在他們這些「貼地飛行」的人手上，用旋翼不斷擴大產業邊界。

精華 FAQ

  • 他看中深圳周邊1小時車程內就能找到馬達、電池、碳纖維與飛控板等供應鏈，人才與零件都很齊全，能快速把概念產品迭代成可量產的飛行器。

  • 它把複雜飛行技術簡化成一鍵起降、3分鐘可學會的操作，能在1到5公尺超低空貼地飛行，保留速度感，也降低高空風險，主打普通人也能上手。

  • 飛行卡丁車已從第一代發展到第六代，並拿下中東與東南亞首批500架訂單，還參與制定行業團體標準，顯示產品已從概念走向商業化。

上一則

選後AI資料中心限建壓力升高 科技巨擘找出路：蓋在沙漠或海外

下一則

「藍色海嘯」後股票怎麼買？華爾街揭投資6變化

延伸閱讀

資深飛行員爭取開小型電動飛機通勤上班

資深飛行員爭取開小型電動飛機通勤上班
新聞眼／特斯拉飛天車 真的會飛？

新聞眼／特斯拉飛天車 真的會飛？
因應「黑飛」問題 中國公安部新設「無人機安全防控局」

因應「黑飛」問題 中國公安部新設「無人機安全防控局」
從手術室到藍天 華女是麻醉醫師 也是獲獎特技飛行員

從手術室到藍天 華女是麻醉醫師 也是獲獎特技飛行員

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
隨著民主黨在期中選舉大勝，從加密貨幣、預測市場到私募信貸，不少產業都將成為民主黨主導國會的重點關注目標。(路透)

民主黨重掌國會 向華爾街「算總帳」日子逼近

2026-11-05 11:37

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰