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人行5大信號釋利多 引外資歸隊

記者林茂仁／綜合報導
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中國人民銀行公布支持中央匯金發揮類平準基金作用等五大信號，引發外資重新配置A股的...
中國人民銀行公布支持中央匯金發揮類平準基金作用等五大信號，引發外資重新配置A股的聯想。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

人行公布5大政策信號並加碼穩市工具，配合國家隊護盤與高盛看好中國AI股，帶動中港股市逆勢走強，外資回補A股的預期升溫。

中國國家隊進場護盤下，中港股市已連續兩天上漲，中國人民銀行（中國央行）公布，支持中央匯金發揮類平準基金作用，拓寬中長期資金入市管道等五大信號，加上投行高盛建議買進中國AI類股，引發外資重新配置A股的聯想。

在亞洲股市大跌之際，中港股市5日表現格外突出，A股開低走高，上證指數上漲0.1%，收3689點，香港恒生指數大漲3.6%，收2萬4796點。

人民銀行5日公布，人行行長潘功勝近日在金融工作報告中釋放五項重要政策信號，包括繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，保持流動性充裕，支持中央匯金發揮類平準基金作用，拓寬中長期資金入市管道，鞏固資本市場穩市機制。房地產方面，將常態化運行融資「白名單」機制，滿足合理融資需求。

人行日前才宣布開展第三批證券、基金、保險公司互換便利操作，有關部門已同意31家券商與基金公司參與，申請額度合計超過1000億元（人民幣，下同），並於近日啟動。加上前兩批的1050億元，成為帶動A股上漲的重要資金。

高盛亞洲團隊向客戶發出最新報告「中國：逢低買入？」指出，A股科創50指數從夏季高點回檔近54%之後，中國國內AI相關標的正接近年初水準，看起來越來越具備反彈條件，相關股票籃子估值也從峰值53倍市盈率（本益比）壓縮至約25倍。

高盛指出，前十大國家隊重倉ETF合計淨流入約2600億元，單月買入量是過去三年的最高水準，其中，滬深300ETF及科創50ETF獲得主要資金進駐。

另外，全球主動基金對中國配置降至5.5%接近五年的低點，看好中國AI相關股票，理由是估值已大幅壓縮、政策支撐持續加碼、外資倉位處於歷史低位。

對於外界視為利空消息的甲骨文取消騰訊的晶片租賃協定及輝達對中國的晶片供應限制等，高盛認為，這些消息讓中國雲計算和AI企業或將愈來愈多地依賴中國半導體供應商，對AI類股是短空長多。

精華 FAQ

  • 核心包括繼續實施適度寬鬆貨幣政策、保持流動性充裕、支持中央匯金發揮類平準基金作用、拓寬中長期資金入市管道，以及鞏固資本市場穩市機制，並強化房市融資支持。

  • 主因是國家隊進場護盤，加上人行啟動第三批互換便利操作，帶來新增資金支撐；同時市場對穩市政策預期升溫，推動A股與港股連續兩天走高。

  • 高盛認為AI相關標的估值已大幅壓縮，科創50回檔後具反彈條件，且政策支撐持續加碼、外資配置偏低；再加上供應鏈限制，反而可能強化本土半導體需求。

香港 高盛

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