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廣交會境外採購商 35.2萬創新高

財經新聞組／綜合報導
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第140屆廣交會現場達成意向出口成交額237.5億美元。圖為本屆廣交會第三期玩具...
第140屆廣交會現場達成意向出口成交額237.5億美元。圖為本屆廣交會第三期玩具展區境外採購商選購毛絨玩具。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

第140屆廣交會吸引35.2萬名境外採購商到會，意向出口成交額達267.5億美元，並以新品、AI應用與貿易服務升級展現中國外貿向新、向綠、向智發展。

據中國對外貿易中心5日通報，第140屆廣交會現場達成意向出口成交額267.5億美元。本屆廣交會恰逢創辦70周年，於10月15日至11月4日分三期在廣州舉辦，來自219個國家和地區的35.2萬名境外採購商到會，同比增長12.2%，再創新高。

當中，歐盟、美國、共建「一帶一路」國家採購商分別同比增長38.2%、22.2%、16.6%，專業採購商占比超75%，頭部採購企業與全球合作夥伴分別增至502家、240家。

中新社報導，本屆廣交會超3.2萬家企業攜488萬件展品同台亮相，其中近20%的企業開展對外投資，36.5%的企業提供「產品+服務」解決方案；現場展出的新品、人工智能產品分別同比增長8%、14.1%，首設新品首發、智慧健康、設計創新等場景化展示區，AI可視化應用加快落地。

本屆廣交會設立貿易服務展區，參展服務機構達256家，較上屆增長約20%，首次實現10大類生產性服務業全覆蓋，從物流倉儲、設計研發到海外綜合服務、跨境投融資，為企業開拓國際市場提供一站式貿易服務。

以廣交會第三期主題「美好生活」為例，涵蓋玩具及孕嬰童、時尚、家用紡織品、文具、健康休閒5大板塊21個展區，參展企業超1.2萬家，集中呈現中國企業、中國產品「向新突破、向綠轉型、向智躍升」。

當中中企的母嬰產品「出海」（出口）呈現明顯分化：依靠規模與成本優勢競爭的傳統品類空間收窄，搭載智能交互系統、採用環保材料的產品在歐美等品質消費市場更受青睞。

「母嬰產品競爭力的提升始自材料端的綠色環保」。深圳市華豐利科技把鉑金矽膠作為核心賣點，公司銷售總監李青清介紹，鉑金矽膠觸感和強度優於普通矽膠，且可重複使用，海外客戶對矽膠類產品接受度較高。他說，他們的矽膠產品涵蓋儲物袋、兒童餐具、蒸鍋等，本屆廣交會上，南韓、印尼客戶都下了訂單，今年整體銷量預計增長5%左右。

精華 FAQ

  • 本屆廣交會共吸引來自219個國家和地區的35.2萬名境外採購商，較去年同比增長12.2%，再創新高；現場達成意向出口成交額267.5億美元，顯示外貿洽商熱度強勁。

  • 歐盟、美國及共建「一帶一路」國家採購商分別同比增長38.2%、22.2%、16.6%，且專業採購商占比超過75%。這反映廣交會的國際吸引力持續提升，採購更趨專業化。

  • 本屆廣交會超3.2萬家企業展出488萬件展品，近20%企業開展對外投資，36.5%提供「產品+服務」方案；同時設立貿易服務展區，首次覆蓋10大類生產性服務業。

歐盟 一帶一路

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