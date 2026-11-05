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業績集中 台灣電商雙11促銷 獲利愈來愈薄

記者林海／綜合報導
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文章摘要整理：

台灣電商雙11檔期雖能推升11月營收創高，卻多屬提前消費與需求移轉，促銷愈密集、折扣愈大，業者獲利反而更受壓縮。

台灣電商年度最大檔期雙11即將到來，不少民眾也等著配合業者的促銷，時間一到就清空購物車，但業內人士指出，雙11與百貨周年慶相同，民眾將原本未來幾個月才要購買的商品提前下單，或是暫緩原有購物計畫，等到促銷檔期再出手，因此電商業績在短時間內衝高，市場整體消費需求卻未必同步增加，更多時候只是改變消費的時間與通路。

富邦媒總經理谷元宏表示，第4季是消費旺季，最重要的就是雙11，整個品牌的優惠都會壓在這段期間，今年業績一定打破紀錄創新高。

從電商業者近年營收表現來看，雙11確實已成為全年最重要的銷售高峰，觀察富邦媒、網家等上市櫃電商，9月、10月的業績相對平穩，到了11月呈現暴增，而12月又再下降，特別是富邦媒，近3年10月營收甚至比9月還少，的確有延緩消費、業績集中的狀況。

電商業者指出，業績集中，不代表市場真的多出同等規模的消費，就像是民生用品如衛生紙、清潔用品、食品及保健品等高回購商品，民眾原本每個月都會購買，只要雙11折扣夠大，就可能一次囤貨數個月，銷售額雖然在11月大幅增加，卻可能排擠12月甚至隔年初的需求，業者等於提前把未來的營收入帳。

網家表示，檔期的確會帶動刺激更多消費，檔期結束後會稍微回到常態水平，不過很快就又接續「雙12」，所以第4季一直以來都是旺季。

但有業者說，雙12同樣也是大檔期，但促銷檔期愈來愈密集，消費者逐漸養成比價、等待優惠的習慣，尤其是家電、手機、3C產品等單價較高的商品，購買時間相對具有彈性。

業者表示，當消費者預期大型檔期將有折扣，便可能暫緩原本的購買計畫，等到優惠出現才下單，這讓業者在促銷期間看見業績爆發，卻也可能使檔期前的銷售受到壓抑，百貨業者已經察覺這個狀況，因此已經不會太過於強調周年慶的業績。

而要衝出檔期業績，同樣要付出代價，谷元宏表示，每年雙11的行銷預算不斷增加，今年仍創新高。業者認為，如果大家一味加碼折扣，可能陷入業績愈衝愈高、獲利卻愈來愈薄的困境。

精華 FAQ

  • 因為雙11已成為全年最大促銷檔期，品牌優惠集中釋出，民眾也習慣等到這時下單，讓原本分散在其他月份的需求集中湧入11月。

  • 因為很多消費只是提前發生，例如衛生紙、清潔用品、食品與保健品等會一次囤貨數個月，銷售額雖上升，但可能只是把未來需求挪到現在。

  • 業者不僅要持續提高行銷預算，還得加大折扣吸引買氣，結果雖然業績越衝越高，成本也同步墊高，最終容易出現獲利愈來愈薄的情況。

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