上海國際進口博覽會登場 30多家台企參展

AI摘要 文章摘要整理： 第9屆進博會在上海舉行，30多家台企參展且數量增加，美國企業則以超過5萬平方公尺展位續居各國之首。

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海登場，包括萬海航運、上銀科技、喬山健康科技及南僑食品等30多家台企參展，數量較上屆有所增加。美國企業參展面積則超五萬平方公尺，連八屆居各國之首。

中國國台辦發言人朱鳳蓮4日表示，今年有30多家台企參加此次展會，展位面積約4200平方公尺。據掌握，參展台企包括萬海航運、上銀科技、森田藥妝、喬山健康科技、南僑食品、元祖食品及森田藥妝等。南僑自第一屆起即全程參展；上銀科技為第八次參展；喬山科技則是第五次參與。

本屆參展台企產業涵蓋服務貿易、技術裝備、食品與農產品、消費品、醫療器械及醫藥保健等。雖相較上屆23家企業參展數量增加，但仍低於第一（約110家）、二屆（約150家）。

中國商務部近日指，本屆展會有162個國家、地區及國際組織參與，4142家境外企業參展，展覽面積首度突破44萬平方公尺。美國企業參展面積超五萬平方公尺，較去年增加1500平方公尺。據上海美國商會，該會與美國農業部今年再度合作設立美國食品與農業館，參展單位包括加州葡萄酒協會、怡顆莓及美國稻米協會等。

本屆世界500強及行業龍頭企業首超300家，連九屆參展的企業和機構近200家，首次參展企業超2000家，全球首發、亞洲首展及中國首秀的代表性展品超480件，創歷屆新高。企業展延續「6+1」格局，涵蓋技術裝備、消費品、農食產品、汽車及智慧出行、醫療器械及醫藥保健、服務貿易及創新孵化專區。