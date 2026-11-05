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人行黃金儲備2410噸 全球第五 占外匯儲備總額的8.5%

記者黃雅慧／綜合報導
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中國黃金協會4日發布最新統計數據顯示，2026年前三季，中國人民銀行（中國央行）累計增持黃金103.26噸，截至9月底，中國黃金儲備為2410噸，位居全球第五位，前四名分別為美國、德國義大利及法國。

從2024年11月至2026年9月，中國央行已連續23個月增持黃金。據世界黃金協會日前發布「中國黃金需求趨勢報告」稱，第3季人行宣布63噸的黃金增持，為2022年第3季以來最高。截至9月末，中國官方黃金儲備增至2410噸，占外匯儲備總額的8.5%。

2026年初至今，中國官方黃金儲備累計增加103噸，是2026年全球購金最為活躍的央行之一。

在黃金消費數據上，中國黃金協會稱今年前三季，黃金首飾消費178.612噸，年減33.86%；金條及金幣444.576噸，年增26.26%；工業及其他用金61.434噸，年增1.41%。協會指出，中國國內黃金消費市場結構性分化特徵顯著。受金價高位運行與黃金稅收新政雙重驅動，金條及金幣與黃金首飾的消費結構持續分化。

不過市場需求仍在增長，世界黃金協會表示，Q3中國市場黃金需求總量計192噸，年增12%。

央行 德國 義大利

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