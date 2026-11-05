宇樹科技：明年機器人行業迎接臨界點

宇樹科技創辦人王興興說，機器人行業或機器人模型明年發展可能迎接臨界點。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 宇樹科技創始人王興興認為，明年有較大機率成為機器人與機器人模型發展的臨界點，具身智能也將很快迎來類似ChatGPT的突破，但仍需解決精細操作與感知對齊問題。

宇樹科技創始人王興興 4日在2026年世界互聯網大會烏鎮峰會互聯網企業家分論壇上預判，明年有較大機率成為機器人行業或機器人模型發展的臨界點。

中新社報導，王興興表示，機器人已經可在一些單一工序或固定工位上工作，如果訓練得好，任務成功率可接近100%，但效率還需要提升。未來，他期待機器人能夠實現任意產品、任意地點的便捷化操作。

王興興研判，具身智能將很快迎來ChatGPT時刻：在約80%的陌生場景中，機器人能通過語音和文字指令，順利完成約80%的任務。目前，全球主流多模態模型已比較接近這一目標，在物理空間的規畫能力非常強，如抓取物品、簡單搬運的任務成功率可做得較高。

王興興表示，具身智能如果想要邁過ChatGPT時刻，最核心的挑戰是「AI模型的輸入輸出和真實機器人的對齊」，並將之稱為「最後幾毫米的問題」。

他指出，機器人距離做好精細操作仍有差距，如拆解手機、精密裝配、穿針引線等細微操作方面的成功率相對較低。同時，機器人基礎觸覺能力及控制訊號的即時傳輸速度，與真實世界仍有差距，但「就差一點點」。

王興興預計在未來一至三年內，若能有效解決AI在物理世界觸覺與理解的細微偏差問題，具身智能將在理論上沒有太大障礙，實現更成熟的落地。

目前宇樹科技已在公司內部探索物理AI機器人的自我進化，但目前機器人數據利用率還比較低，大量數據沒有得到充分利用。隨著基礎模型能力增強，模型的自我進化能力和數據利用效率將有望提高。