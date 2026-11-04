下單之後癡癡等 Nvidia RTX晶片缺貨 中企未來4個月到貨恐僅訂單量1%

中國客戶訂購700億美元輝達RTX晶片，但未來四個月可能僅到貨1%。（取材自Nvidia官網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國雲端與AI業者大量訂購輝達RTX Pro 5500，未來4個月卻可能僅到貨約1%，凸顯中國算力短缺與追趕美國AI的壓力。

中國AI業者砸重金搶購輝達 （Nvidia）晶片，未來四個月卻可能只拿到訂購量約1%的貨，凸顯中國算力短缺，追趕美國AI龍頭也將更加困難。

知情人士透露，阿里巴巴、騰訊、字節跳動 及其他中國AI和雲端運算公司，總共向輝達訂購了大約600萬顆RTX Pro 5500，單價超過1.1萬美元，訂單總值約700億美元。但預計未來四個月只能收到數萬顆。

RTX Pro 5500效能未達美國出口管制門檻，卻是中國市場能取得的頂尖AI晶片之一。中國本土廠商雖有進展，但技術與量產能力落後美國同業。

由於輝達產能吃緊，該公司優先供應效能更強、利潤更高的晶片。隨著輝達與代工夥伴台積電（TSMC）把更多產能轉向Rubin等新產品，RTX Pro 5500供應料持續受限。

目前確認的交貨安排，僅今年底前數千顆和明年2月前後數萬顆。根據一家主要買家的內部估算，中國大型雲端業者至2027年底可能合計收到約70萬顆，實際數量仍視輝達產能變動。

輝達拒絕評論交貨數字，表示美國出口管制與中國進口限制持續約束美企。