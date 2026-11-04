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下單之後癡癡等 Nvidia RTX晶片缺貨 中企未來4個月到貨恐僅訂單量1%

編譯季晶晶／綜合外電
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中國客戶訂購700億美元輝達RTX晶片，但未來四個月可能僅到貨1%。（取材自Nv...
中國客戶訂購700億美元輝達RTX晶片，但未來四個月可能僅到貨1%。（取材自Nvidia官網）

AI摘要

文章摘要整理：

中國雲端與AI業者大量訂購輝達RTX Pro 5500，未來4個月卻可能僅到貨約1%，凸顯中國算力短缺與追趕美國AI的壓力。

中國AI業者砸重金搶購輝達（Nvidia）晶片，未來四個月卻可能只拿到訂購量約1%的貨，凸顯中國算力短缺，追趕美國AI龍頭也將更加困難。

知情人士透露，阿里巴巴、騰訊、字節跳動及其他中國AI和雲端運算公司，總共向輝達訂購了大約600萬顆RTX Pro 5500，單價超過1.1萬美元，訂單總值約700億美元。但預計未來四個月只能收到數萬顆。

RTX Pro 5500效能未達美國出口管制門檻，卻是中國市場能取得的頂尖AI晶片之一。中國本土廠商雖有進展，但技術與量產能力落後美國同業。

由於輝達產能吃緊，該公司優先供應效能更強、利潤更高的晶片。隨著輝達與代工夥伴台積電（TSMC）把更多產能轉向Rubin等新產品，RTX Pro 5500供應料持續受限。

目前確認的交貨安排，僅今年底前數千顆和明年2月前後數萬顆。根據一家主要買家的內部估算，中國大型雲端業者至2027年底可能合計收到約70萬顆，實際數量仍視輝達產能變動。

輝達拒絕評論交貨數字，表示美國出口管制與中國進口限制持續約束美企。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等中國AI與雲端公司，合計向輝達訂購約600萬顆RTX Pro 5500，單價超過1.1萬美元，總值約700億美元。

  • 報導稱，這些買家未來4個月可能只拿到數萬顆，約占訂單量1%左右；目前確認的交貨安排，也僅有今年底前數千顆與明年2月前後數萬顆。

  • 這反映中國算力供應明顯不足，且本土晶片在技術與量產上仍落後美國同業；加上輝達優先供貨高階產品，中國追趕美國AI龍頭將更困難。

NVIDIA 輝達 字節跳動

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