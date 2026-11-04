外資逃殺 台股創第7大收盤跌點 今年來賣超2.55兆台幣

外資3日再將台股當提款機，賣超1073億元台幣，創史上第八大。（記者陳正興／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 外資今年大舉撤離台股，累計賣超創新高，11月初再度重砍逾千億元，拖累台股暴跌並使新台幣續貶。

外資大逃殺，股匯市雙雙遭殃。外資今年以來累計賣超台股 高達2.55兆元（台幣，下同），金額不僅創新高，也是2022年的兩倍以上，光10月以來就狂砍近1.2兆元。外資3日再度賣超台股1073億元，拖累台股暴跌1612點，創史上第七大收盤跌點；新台幣也遭到波及，盤中摜破32.8元，終場貶值1.68角、收在32.76元，寫下一年半新低。

證交所統計，截至10月30日，外資今年累計賣超台股已達2兆3693億元，11月兩個交易日賣超逾1800億元。

券商主管表示，外資近期提款速度明顯加快。10月單月賣超9943億元，已創歷史單月最大賣超紀錄，進入11月後，賣超速度並未減緩，也讓台股承受沉重賣壓。加權指數3日隨著電子權值股賣壓擴大，指數一路下探，跌破4萬4000點，收在4萬3307點。

三大法人3日合計賣超1464億元，其中外資賣超金額為史上第八大紀錄，自營商也賣超590億元，僅投信逆勢買超199億元。其中台積電下跌35元，收在2295元，聯發科重挫超過7%，台達電也下跌逾6%，市場賣壓由大型電子股向其他族群擴散。

外資持續賣股，也讓新台幣匯率難以止貶。新台幣3日最低來到32.86元，匯銀人士指出，外資持續賣出台股，部分資金轉換美元匯出，是近期新台幣貶值的重要原因。尤其外資賣股與實際匯出存在時間差，台股再度出現逾千億元賣超，後續幾個交易日仍可能持續反映在匯市美元需求上，增加新台幣貶值壓力。