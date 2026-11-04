世界500強+龍頭企業 中國進博會首次超過300家

第九屆中國國際進口博覽會將於5日在國家會展中心（上海）舉辦，各參展商正加緊布展。圖為一家參展商正對其人形機器人調試。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 第9屆進博會在上海開幕，世界500強與行業龍頭企業首次逾300家，多項全球首發與中國首展集中亮相，顯示創新正加速落地。

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）5日將在上海國家會展中心開幕。本屆進博會中，世界500強和行業龍頭企業首次超過300家，連續九屆「全勤」的企業和機構近200家，首次參展的「新面孔」企業超2000家。會中創新成果齊聚，「全球首發、亞洲首秀、中國首展」均創歷屆新高。

中新社報導，本屆進博會前沿科技普遍呈現，從「能說會算」走向「能做會幹」，應用邊界不斷拓展。在人工智能 賽道，AI開始擁有「身體」。智腦競速基金會將展示人形機器人乒乓球對抗試驗—在無人干預的情況下，機器人依靠視覺捕捉、軌跡預判、戰術抉擇、擊球規劃，完成高速連續對抗。 AI也在進入日常生活。德國博世將推出智能混動全屋氣候解決方案，統籌製冷、採暖、生活熱水及空氣品質管理，通過AI自學習預判用能需求。西門子人形機器人全流程端到端解決方案則涵蓋機器人本體設計、工藝仿真、虛擬調試和工業現場應用等環節。 從機器人自主行動到智能家居、工業生產，AI的應用邊界正不斷拓展。西門子大中華區總裁肖松表示，9赴進博會，西門子將以創新為引擎，以場景為牽引，加速把前沿科技轉化為產業價值。

其次，創新成果加快走出實驗室，從技術突破走向具體場景。醫療領域，美敦力將展示腦機接口閉環生態系統，面向帕金森病、特發性震顫、肌張力障礙和癲癇患者，探索更智能化、個體化的解決方案。食品和包裝領域同樣湧現新應用。路易達孚將展出包括特種磷脂、特種蛋白在內的一系列創新動物營養產品；金光集團APP圍繞包裝解決方案，將展示紙基材料在食品、醫藥等領域的「以紙代塑」應用。