我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

世界500強+龍頭企業 中國進博會首次超過300家

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第九屆中國國際進口博覽會將於5日在國家會展中心（上海）舉辦，各參展商正加緊布展。...
第九屆中國國際進口博覽會將於5日在國家會展中心（上海）舉辦，各參展商正加緊布展。圖為一家參展商正對其人形機器人調試。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

第9屆進博會在上海開幕，世界500強與行業龍頭企業首次逾300家，多項全球首發與中國首展集中亮相，顯示創新正加速落地。

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）5日將在上海國家會展中心開幕。本屆進博會中，世界500強和行業龍頭企業首次超過300家，連續九屆「全勤」的企業和機構近200家，首次參展的「新面孔」企業超2000家。會中創新成果齊聚，「全球首發、亞洲首秀、中國首展」均創歷屆新高。

中新社報導，本屆進博會前沿科技普遍呈現，從「能說會算」走向「能做會幹」，應用邊界不斷拓展。在人工智能賽道，AI開始擁有「身體」。智腦競速基金會將展示人形機器人乒乓球對抗試驗—在無人干預的情況下，機器人依靠視覺捕捉、軌跡預判、戰術抉擇、擊球規劃，完成高速連續對抗。 　　AI也在進入日常生活。德國博世將推出智能混動全屋氣候解決方案，統籌製冷、採暖、生活熱水及空氣品質管理，通過AI自學習預判用能需求。西門子人形機器人全流程端到端解決方案則涵蓋機器人本體設計、工藝仿真、虛擬調試和工業現場應用等環節。     　從機器人自主行動到智能家居、工業生產，AI的應用邊界正不斷拓展。西門子大中華區總裁肖松表示，9赴進博會，西門子將以創新為引擎，以場景為牽引，加速把前沿科技轉化為產業價值。 　　

其次，創新成果加快走出實驗室，從技術突破走向具體場景。醫療領域，美敦力將展示腦機接口閉環生態系統，面向帕金森病、特發性震顫、肌張力障礙和癲癇患者，探索更智能化、個體化的解決方案。食品和包裝領域同樣湧現新應用。路易達孚將展出包括特種磷脂、特種蛋白在內的一系列創新動物營養產品；金光集團APP圍繞包裝解決方案，將展示紙基材料在食品、醫藥等領域的「以紙代塑」應用。

精華 FAQ

  • 本屆進博會吸引世界500強和行業龍頭企業首次超過300家，連續9屆全勤的企業和機構近200家，首次參展的新面孔企業也超過2000家，規模明顯擴大。

  • AI展示從能說會算走向能做會幹，包括人形機器人乒乓球對抗、博世的智能混動全屋氣候方案，以及西門子的人形機器人端到端解決方案，涵蓋家居與工業場景。

  • 醫療方面，美敦力展示腦機接口閉環生態系統，面向帕金森病等患者；食品與包裝方面，路易達孚推出新型動物營養產品，金光集團APP則展示紙基材料的以紙代塑應用。

人工智能

上一則

外資逃殺 台股創第7大收盤跌點 今年來賣超2.55兆台幣

下一則

人行阻升 調高外匯存款存準率 近5年首見上調2個百分點

延伸閱讀

中國辦世界互聯網大會 聚焦3大主題

中國辦世界互聯網大會 聚焦3大主題
「智能製造」圈粉 廣交會成交額1400萬美元

「智能製造」圈粉 廣交會成交額1400萬美元
中國推「科技興商」 加速AI、機器人應用

中國推「科技興商」 加速AI、機器人應用
豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉

豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
人工智慧（AI）資本支出燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日寫下該公司史上最大單日跌幅紀錄，並觸發「死亡交叉」訊號。但歷史資料顯示，往後股價翻揚機率不低。路透

Google股價剛閃現「死亡交叉」訊號 賣壓恐近強弩之末

2026-10-30 12:41

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網