人行阻升 調高外匯存款存準率 近5年首見上調2個百分點

中國人民銀行宣布，本月15日起，上調金融機構外匯存款準備率2個百分點。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 在人民幣升破6.65後，人行上調外匯存款準備金率2個百分點，意在收緊美元流動性並緩和人民幣過快升值壓力。

在人民幣對美元匯率 升破6.65後，中國人民銀行（人行）動用外匯政策工具箱，出手上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點。分析師解讀，此舉有助收緊境內美元等外匯流動性，緩解人民幣過快升值壓力。

人行3日上午公告稱，為加強金融機構外匯流動性管理，自11月15日起，將外匯存款準備金率由現行的4%提高到6%。消息一出，人民幣在岸價、離岸價3日均立即回貶至6.67之下，單日最大貶幅超過0.4%。

外匯存款準備金率是指金融機構依規定，將吸收的外匯存款按一定比例存放於央行。提高準備金率，意味金融機構須繳存更多外匯資金，市場上可運用的外匯流動性將相應減少，間接抑制結匯衝動與人民幣過快升值。

據估算，上調2個百分點後，理論上可回籠240億美元的外匯流動性。

人行上一次調整外匯存準率是在2023年9月15日，當時由6%下調至4%。而上一次上調要追溯到2021年12月15日，當時則是從7%提高到9%。近五年人行首次出手上調外匯存準率的背後，是人民幣對美元匯率持續走強，連續創下四年多新高。

今年以來，人民幣對美元即期匯率（在岸價）的累積升值幅度達到4.91%，離岸人民幣對美元匯率的升幅也超過4.5%。而9月中旬以來美元指數漲約3%，人民幣對美元仍逆勢升破6.65，創四年多新高，單邊升值預期集聚。

中國首席經濟學家論壇理事長連平表示，本次上調是人行在當前人民幣偏強、外匯供給較充裕背景下所做的一次宏觀審慎調節，意在前瞻性引導金融機構、出口企業和個人理性對待匯率風險，同時弱化「人民幣單邊升值」的投機預期，避免企業和居民集中結匯、單邊押注匯率。

分析師指，人民幣升值勢頭將放緩，更多轉入雙向波動，年底前受出口支撐仍將偏強運行。