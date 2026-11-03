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台股太好賺 排擠新創募資 業者轉向海外找金主

編譯季晶晶／綜合外電
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台股AI熱潮吸引資金湧入，卻排擠早期新創公司的募資機會。（路透）
台股AI熱潮吸引資金湧入，卻排擠早期新創公司的募資機會。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

台股今年暴漲吸走創投資金，早期新創募資更困難，種子與天使輪占比明顯下滑，部分業者因此改向海外尋求資金。

台股AI熱潮讓投資人賺進大把鈔票，卻讓早期新創公司更難募資。商業內幕（Business Insider）報導，上市晶片供應鏈報酬亮眼，吸引資金轉進股市，這讓新創業者很難說服投資人掏錢支持，部分公司因此轉向海外找金主。

台股今年上漲逾50%，漲幅冠全球主要股市，漲勢從台積電延伸至晶片設計、先進封裝、網通與伺服器業者。台灣上市股票約有7%股價翻倍。

台灣新創投資機構Nova Studio創辦人Caleb Chu指出，股市大漲吸走投入創投與新創的資金，投資人也更偏好回收路徑較明確的B、C輪及上市前企業。

政府委託的新創追蹤平台Findit統計，台灣創投投資案中，種子與天使輪占比從2021年的38.4%，降至2024年的17.1%。

工業AI新創Operon Solutions創辦人兼執行長Anderson Chen表示，半導體行情太好，股票可能帶來10倍報酬，相較下，新創即使成功上市，投資人可能只賺兩、三倍。他指出，憑藉台灣的技術人才與半導體專業，台灣深科技新創向海外募資已變得較為容易，但在台灣未必如此。

精華 FAQ

  • 因為股市報酬亮眼，資金更願意流向上市晶片與AI相關公司，投資人也偏好回收路徑較清楚的標的，導致早期新創更難吸引出資。

  • 台股今年上漲逾50%，漲勢從台積電擴散到多個科技族群，吸引資金轉進股票市場，進一步壓縮原本可能投入創投與新創的資金。

  • 根據Findit統計，台灣創投投資案中，種子與天使輪占比已從2021年的38.4%降到2024年的17.1%，顯示早期投資明顯縮水。

台股 台積電

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