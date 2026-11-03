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中國辦世界互聯網大會 聚焦3大主題

特派記者謝守真／綜合報導
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2026年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月2日至5日舉行，阿里巴巴、華為、騰訊、...
2026年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月2日至5日舉行，阿里巴巴、華為、騰訊、英特爾、微軟及高通等企業將參與同期舉辦的「互聯網之光」博覽會。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

2026世界互聯網大會在烏鎮舉行，聚焦AI開源、具身智能與數位經濟，並以6G、衛星互聯網和量子通訊等技術展示中國與全球科技新進展。

2026世界互聯網大會2日起一連四天在浙江烏鎮登場，大會聚焦AI開源模型、具身智能及數位經濟。包括阿里巴巴、華為、騰訊、英特爾微軟及高通等科技大廠將參與同期舉行的「互聯網之光」博覽會，展示AI、6G及機器人等技術成果。

本屆峰會以「開源開放 共建共享——攜手構建網路空間命運共同體」為主題，除主論壇外，另設27場分論壇，數量創近年新高，聚焦網路空間合作、機器人與具身智能、時空智慧等議題。大會首次展示「智慧互聯網」，設置「空天地海‧新連接」等六大主題展區，集中亮相6G、衛星互聯網及量子通訊等技術。主論壇將辦「人工智慧烏鎮對話」，邀請全球開源大模型領軍人物及科學家交流AI開源生態。

全球行動通訊系統協會（GSMA）攜手高通、是德科技展示端到端6G原型系統，演示透過6G網路遠端操控工程機械；中國電信則將展示高軌、中軌衛星及地面網路協同組網的技術試驗成果。

AI應用方面，阿里巴巴將展出全模態大模型及千問AI耳夾式耳機，騰訊展示新一代開源大型語言模型，中興通訊推出AI智慧代理手機。智元、優必選及宇樹等企業將展示30餘款具身智能機器人，應用涵蓋工業製造、商業服務、家庭服務及醫療照護。

烏鎮峰會自2014年舉辦至今，歷屆開幕式曾有丁薛祥、王滬寧等中國官員出席，中國國家主席習近平也曾於2015年出席並發表主旨演講。

2026世界互聯網大會2日起一連四天在浙江烏鎮登場，3日將舉行開幕式，大會聚焦A...
2026世界互聯網大會2日起一連四天在浙江烏鎮登場，3日將舉行開幕式，大會聚焦AI開源模型、具身智能及數位經濟。（記者謝守真／攝影）

精華 FAQ

  • 本屆大會聚焦3大方向，包括AI開源模型、具身智能與數位經濟，並延伸到網路空間合作、時空智慧等議題，凸顯新一代互聯網技術的整體布局。

  • 阿里巴巴、華為、騰訊、英特爾、微軟、高通等都參與展出，內容涵蓋AI、6G、衛星互聯網與機器人等成果，呈現全球科技企業的最新應用與研發方向。

  • GSMA聯同高通、是德科技展示端到端6G原型系統，並示範遠端操控工程機械；智元、優必選、宇樹等則展出30餘款具身智能機器人，應用於製造、服務與醫療。

華為 英特爾 微軟

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