台積電1奈米廠 落腳台南布局曝光

晶圓代工龍頭台積電持續推進先進製程技術，傳出台積電積極尋找下一世代1奈米製程的設廠地點，有機會落腳南科四期預定地。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 國科會主委吳誠文透露，政府正規畫在台南擴建新園區，為台積電未來1奈米廠預作準備，同時以半導體收益帶動AI與產業轉型。

台灣半導體先進製程布局再有新進展。台灣國科會主委吳誠文2日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會時，首度透露政府正規畫在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來1奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計2027年啟動。此一規畫也讓台積電 下一世代1奈米製程可能落腳台南的布局方向浮上檯面。

實際設廠地點及投資時程，仍待台積電確認。吳誠文指出，台灣半導體產業 在全球AI浪潮下扮演關鍵角色，政府將持續擴充科學園區，為下一世代先進製程預留發展空間。隨著台積電2奈米製程進入量產階段，未來更先進的1奈米技術，不僅需要持續突破製程瓶頸，也需要土地、電力、水資源及完整供應鏈配合，政府必須提前布局。

對於如何讓AI紅利不再集中少數高科技企業，吳誠文透露，政府正規畫將高科技產業創造的稅收，更多投入其他產業轉型。他說，2027年度預算將反映這項政策方向，尤其計畫擴大AI算力基礎建設，讓傳統產業及其他新興領域也能取得AI運算資源，加速智慧化升級。

針對媒體質疑台灣人才與科技資源過度集中半導體，可能排擠其他產業，吳誠文回應，政府科技政策第三大支柱，就是利用半導體優勢推動AI驅動創新，包括矽光子、智慧機器人、太空、無人載具、次世代通訊及生醫照護等領域。

國科會主委吳誠文記者簡永祥／攝影【作者：簡永祥，日期：2026-11-03，數位典藏序號：20261102162022657】