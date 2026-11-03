我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

台積電1奈米廠 落腳台南布局曝光

記者簡永祥／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
晶圓代工龍頭台積電持續推進先進製程技術，傳出台積電積極尋找下一世代1奈米製程的設...
晶圓代工龍頭台積電持續推進先進製程技術，傳出台積電積極尋找下一世代1奈米製程的設廠地點，有機會落腳南科四期預定地。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

國科會主委吳誠文透露，政府正規畫在台南擴建新園區，為台積電未來1奈米廠預作準備，同時以半導體收益帶動AI與產業轉型。

台灣半導體先進製程布局再有新進展。台灣國科會主委吳誠文2日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會時，首度透露政府正規畫在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來1奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計2027年啟動。此一規畫也讓台積電下一世代1奈米製程可能落腳台南的布局方向浮上檯面。

實際設廠地點及投資時程，仍待台積電確認。吳誠文指出，台灣半導體產業在全球AI浪潮下扮演關鍵角色，政府將持續擴充科學園區，為下一世代先進製程預留發展空間。隨著台積電2奈米製程進入量產階段，未來更先進的1奈米技術，不僅需要持續突破製程瓶頸，也需要土地、電力、水資源及完整供應鏈配合，政府必須提前布局。

對於如何讓AI紅利不再集中少數高科技企業，吳誠文透露，政府正規畫將高科技產業創造的稅收，更多投入其他產業轉型。他說，2027年度預算將反映這項政策方向，尤其計畫擴大AI算力基礎建設，讓傳統產業及其他新興領域也能取得AI運算資源，加速智慧化升級。

針對媒體質疑台灣人才與科技資源過度集中半導體，可能排擠其他產業，吳誠文回應，政府科技政策第三大支柱，就是利用半導體優勢推動AI驅動創新，包括矽光子、智慧機器人、太空、無人載具、次世代通訊及生醫照護等領域。

國科會主委吳誠文記者簡永祥／攝影【作者：簡永祥，日期：2026-11-03，數...
國科會主委吳誠文記者簡永祥／攝影【作者：簡永祥，日期：2026-11-03，數位典藏序號：20261102162022657】

精華 FAQ

  • 國科會正規畫在台南科學園區體系開發大型新園區，預先為未來1奈米晶圓廠準備土地、電力、水資源與供應鏈，相關程序預計2027年啟動。

  • 尚未確定。吳誠文表示，實際設廠地點與投資時程仍要等台積電確認，但政府已先從園區、資源與環境條件著手布局，以利下一代先進製程發展。

  • 政府計畫把高科技產業帶來的稅收更多投入產業轉型，並在2027年度預算擴大AI算力基礎建設，讓傳統產業及新興領域也能取得運算資源。

台積電 半導體產業

上一則

中國辦世界互聯網大會 聚焦3大主題

下一則

中挹注3000億人民幣救股市 人行第三次互換便利操作

延伸閱讀

台積曾有「夜鷹計畫」拚24小時研發 營運長秦永沛：半年就喊停

台積曾有「夜鷹計畫」拚24小時研發 營運長秦永沛：半年就喊停
川普晶片製造大夢悄悄瓦解？台積電前首席科學家點出癥結

川普晶片製造大夢悄悄瓦解？台積電前首席科學家點出癥結
ICM攜手康和投顧 聚焦美國陽光帶工業地產發展趨勢

ICM攜手康和投顧 聚焦美國陽光帶工業地產發展趨勢
新聞評論/尖端晶圓廠邋遢施工… 人跟著鋼樑墜樓 台積2奈米廠釀4死

新聞評論/尖端晶圓廠邋遢施工… 人跟著鋼樑墜樓 台積2奈米廠釀4死

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單