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阻貶台幣、抗外資匯出 台央行找出口商當幫手

記者藍鈞達／綜合報導
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外資持續賣超台股，大盤指數2日下跌近300點，失守4萬5000點大關。新台幣匯率...
外資持續賣超台股，大盤指數2日下跌近300點，失守4萬5000點大關。新台幣匯率也受拖累。（記者陳正興／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台幣因外資賣股匯出而重貶，央行臨時放寬出口商賣匯限制，帶動拋匯增加並讓匯價回升至32.592元，短線貶勢獲得緩和。

台幣貶勢洶洶，台灣中央銀行（央行）為阻貶找來出口商當幫手。台幣受台股下跌，外資匯出導致走貶，據悉，央行致電銀行，放寬出口商每日賣匯額度，被解讀為台幣短線貶勢已到位的訊息，出口商拋匯意願大增，成為阻貶生力軍。加上台股跌幅收斂，台幣最後收復32.6元關卡。

央行最新統計，今年前9月出口商未立即結售台幣的外匯收入累計高達4006億美元，年增近4成；光是9月單月就達608.94億美元，顯示出口商有相當高比例的美元收入並未立即轉換為台幣。消息人士指出，央行2日上午通知幾家大型銀行，暫時取消出口商每日賣匯額度1000萬美元的限制，何時恢復將另行通知。

匯銀主管表示，此次突然傳出鬆綁，有穩定匯市的宣示效果，希望「出口商一起出力」。值得注意的是，2日下午就出現美系外資將近3000萬美元的大額賣盤，將台幣匯價拉升到32.6元。

匯銀主管說，台企外匯收支規模龐大，只要部分廠商提高結匯意願，就可能增加市場美元供給，減輕外資大量匯出造成的台幣貶值壓力，過去也曾因應台幣升貶過快，而調整為1日10支（1000萬美元）到20支不等；此舉也被市場解讀為台幣可能接近短線低點的訊號，出口商拋匯意願隨之升高。午盤過後不時有美元大筆賣盤出籠，台幣貶幅縮減。

受到上周五美股下殺，台股昨開低，一度大跌超過800點，隨著日、韓股反彈，台股跌幅跟著收斂，終場指數下跌291點，收在4萬4920點。證交所統計，三大法人2日合計賣超台股526.9億元台幣，其中外資減碼735億元台幣，已經是連續三個交易日賣超。

台幣受到外資持續賣股匯出影響，盤中重貶2.36角台幣，創去年4月來盤中新低。隨著台股跌勢逐漸收斂，也帶動台幣匯價逐步回升，加上央行的舉措，讓出口商進場拋匯，台幣終場收在32.592元台幣，貶值1.14角台幣。

對出口商來說，美元兌台幣來到32.7元附近，已是相當有利的結匯價位，若再繼續等待，反而可能錯過高價賣美元的機會。

匯銀主管認為，央行找來出口商加入穩匯行列，對短線台幣具有支撐作用，但能否真正止貶，仍取決於外資賣股匯出是否趨緩。若外資持續撤出台股，即使出口商增加拋匯，短期台幣仍有震盪壓力。

精華 FAQ

  • 因外資持續賣超台股並匯出，造成台幣明顯貶壓；央行放寬出口商每日賣匯限制，讓更多美元供給進場，有助對沖外資匯出帶來的短線波動。

  • 市場解讀央行鬆綁代表台幣短線可能接近低點，加上美元兌台幣約32.7元對出口商相當有利，因此不少廠商傾向趁高價把美元換回台幣。

  • 台幣盤中曾重貶2.36角、創去年4月來新低，但尾盤回升至32.592元，貶1.14角；後續仍要看外資賣股匯出是否趨緩，這才是止貶關鍵。

央行

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