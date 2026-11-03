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中國發改委推20條措施 攻6方面「消費基建」

記者黃雅慧／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國發改委推出20項措施，聚焦6方面消費基礎設施建設，意在從供給端補齊場景與硬體條件，促進消費投資互動，但成效仍待地方落實。

中國發改委等五部門近日發布「關於加強消費基礎設施建設 促進消費投資良性互動的指導意見」，圍繞城鄉商業設施、服務消費設施、出行消費設施、流通設施網絡和新型消費設施等六方面「消費基建」，提出20項具體舉措。該措施把補貼消費延伸到消費基建場景，從需求端向供給端。

意見明確，把加強消費基礎設施建設作為改善消費供給、促進有效投資的重要手段，實現供需更高水平動態平衡，做強國內大循環。

當前中國消費恢復面臨的不只是意願問題，還有供給和場景問題。比如景區停車不足會抑制自駕消費，充電樁覆蓋不夠會影響新能源車使用等，該文件補上了消費硬體條件這一環。

有觀點認為，該舉措對當前刺激消費的意義，不在於發錢發券，而在於把促消費從短期需求刺激轉向改善消費供給能力，透過補齊消費基礎設施，讓居民想消費、能消費、方便消費。但因仍屬指導意見，落地依賴地方配套、項目審批和資金安排，在拉動消費效果上並不如消費券、降息那樣快速，後續得觀察各地政府落實狀況。

意見還提出加強城鄉商品交易市場建設，包括支持商業綜合體、購物中心等更新空調、電梯、冷藏、安防等設備；鼓勵步行街增設文化、體育、健身、娛樂等設施，打造文旅體商等。

精華 FAQ

  • 政策重點是補上消費供給與場景不足的短板，透過強化基礎設施，讓居民不只想消費，也能更方便消費，進而帶動有效投資與內需循環。

  • 內容涵蓋城鄉商業設施、服務消費設施、出行消費設施、流通設施網絡，以及新型消費設施等6方面，並提出20項具體舉措來推進。

  • 因為它屬於指導意見，落地要靠地方政府配套、項目審批與資金安排，對消費的刺激較偏中長期，短期內通常不如發券或降息直接。

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