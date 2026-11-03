中國發改委推20條措施 攻6方面「消費基建」

AI摘要 文章摘要整理： 中國發改委推出20項措施，聚焦6方面消費基礎設施建設，意在從供給端補齊場景與硬體條件，促進消費投資互動，但成效仍待地方落實。

中國發改委等五部門近日發布「關於加強消費基礎設施建設 促進消費投資良性互動的指導意見」，圍繞城鄉商業設施、服務消費設施、出行消費設施、流通設施網絡和新型消費設施等六方面「消費基建」，提出20項具體舉措。該措施把補貼消費延伸到消費基建場景，從需求端向供給端。

意見明確，把加強消費基礎設施建設作為改善消費供給、促進有效投資的重要手段，實現供需更高水平動態平衡，做強國內大循環。

當前中國消費恢復面臨的不只是意願問題，還有供給和場景問題。比如景區停車不足會抑制自駕消費，充電樁覆蓋不夠會影響新能源車使用等，該文件補上了消費硬體條件這一環。

有觀點認為，該舉措對當前刺激消費的意義，不在於發錢發券，而在於把促消費從短期需求刺激轉向改善消費供給能力，透過補齊消費基礎設施，讓居民想消費、能消費、方便消費。但因仍屬指導意見，落地依賴地方配套、項目審批和資金安排，在拉動消費效果上並不如消費券、降息那樣快速，後續得觀察各地政府落實狀況。

意見還提出加強城鄉商品交易市場建設，包括支持商業綜合體、購物中心等更新空調、電梯、冷藏、安防等設備；鼓勵步行街增設文化、體育、健身、娛樂等設施，打造文旅體商等。