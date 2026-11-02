抑制人民幣升值壓力 中國上調外匯存款準備率2個百分點

中國人民銀行宣布，本月15日起，上調金融機構外匯存款準備率2個百分點。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 中國人民銀行上調外匯存款準備率至6%，藉由收緊美元流動性抑制人民幣過快升值，因應年底結匯潮與強勁外貿順差帶來的匯市壓力。

人民幣匯率近來走勢強勁，鑑於年底結匯潮鄰近，為抑制人民幣漲勢，中國人民銀行3日在股匯市開盤前，於8時40分突然宣布，自2026年11月15日起，上調金融機構外匯存款準備率2個百分點，由現行的4%提高至6%。

3日人民幣對美元中間價報6.7150，較前一交易日小幅下調4點。人民幣中間價由銀行間外匯市場做市商在前一日即期收盤價的基礎上報價形成，被市場視為觀察中國官方引導匯市預期的重要指標。

上周五（10月30日）在岸人民幣對美元收盤價報6.6557，為近三年半首次回到6.66下方。當日，離岸人民幣對美元更是一度升破6.65，盤中一度置觸及6.649左右。

美國聯準會 9月宣布升息1碼（0.25個百分點），當月美元指數大幅走強逾2%，但人民幣對美元不貶反升。對此，中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成指出，在中國外貿順差遠高於往年同期的情況下，聯準會升息的傳統利差渠道並未觸發人民幣匯率大幅波動。

盛松成說，「中國當前的匯率韌性，本質上是結匯需求暫時超過了利差定價。」

根據中國海關總署公布的數字，今年前三季，中國商品貿易順差高達9,381億美元，外界普遍預期今年全年中國貿易順差將再創新高。

中國財新網指出，10月以來，人民幣對美元匯率升值加快，在岸人民幣對美元升值近0.8%、離岸人民幣對美元升值近0.9%，而前一個月的升值幅度分別為約0.2%和約0.1%。

財新網表示，集中結匯是近期人民幣升值加速的因素之一。這不僅是市場預期正在變化，也與年底集中結匯高峰將近有關，出口強勁帶動企業外匯收入增加，自然抬高結匯需求。

中國一名銀行外匯交易人士稱，「現在客戶結匯太多了，潮水一般」；「現在人民幣持續升值，客戶也心慌，再加上現在快到年底了，企業有處理報表的需求。」

外匯存款準備率是金融機構按規定向央行繳存的外匯存款比例。上調該比率代表銀行需要將更多外匯（主要是美元）鎖在央行，不能用於放貸或交易，中國境內市場上的美元流動性將因此相應收緊。‌‌

此次外匯存款準備率從4%提高到6%，直接影響是提高做空美元／做多人民幣的成本，從而減緩人民幣升值速度。中國人民銀行主要目的應是進行逆周期調節，為近期偏強的人民幣匯率降溫，並抑制套利資金流入。

上述消息公布後，離岸人民幣對美元短線一度走低。但因這項措施對中國境內人民幣流動性的影響有限，預估對陸股應不至於有實質衝擊。