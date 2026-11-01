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中國車企太捲 9月利潤率殺到1.4%

記者黃雅慧／綜合報導
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因供過於求，中國汽車業利潤率呈逐年下滑，9月利潤率更降至1.4%。(中新社)
因供過於求，中國汽車業利潤率呈逐年下滑，9月利潤率更降至1.4%。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國汽車業在價格內捲與成本上升夾擊下，前三季利潤率跌至3.3%，9月僅1.4%，多家車企財報也同步惡化。

中國汽車業獲利逐年走跌。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）祕書長崔東樹指出，今年前三季，中國汽車行業利潤率僅3.3%，跌至近年低點，9月利潤率更驟降至1.4%。

今年前三季，中國汽車行業營收約人民幣8兆元，年增2.6%，但同時成本上漲3.8%，增至人民幣7.1兆元，營業利潤大跌23%，降至人民幣2,675億元，用來衡量企業「本業」獲利能力的關鍵指標營業利潤率僅3.3%。

而在過往被視為汽車銷售旺季「金九」的9月，中國汽車業營業利潤大跌68%，降至人民幣142億元，營業利潤率僅1.4%。粗略估算，行業整體前三季平均賣一輛車僅賺約人民幣1145元，9月更慘到平均一輛只賺人民幣464元。

崔東樹指出，中國汽車行業利潤率從2017年的7.8%一路下滑，2025年跌至4.1%，2026年情況進一步惡化。

崔東樹認為，在利潤壓力下，中國汽車業已到了需要改變的時刻。他呼籲中國汽車企業不應再一味追求銷量，而需關注利潤，著手進行供應鏈優化、精細化成本管控，同時尋求依靠技術溢價改善單車收益。崔東樹警告，若價格內捲持續，行業整體盈利水平還有下行壓力。

類似趨勢反映在近期多家汽車上市公司發布的第3季財報。產業龍頭之一的上汽集團今年前三季共銷售汽車314.7萬輛，年跌1.5%；同期營收人民幣4552億元，年減2.9%，淨利年減30.4%，降至人民幣56.4億元。第3季淨利潤更大跌76.7%，降至人民幣4.86億元。

長安汽車今年前三季則呈現營收、利潤雙雙下跌，前三季營收人民幣1,019億元，年減11.4%，淨利更暴跌98.1%，降至人民幣,928萬元。第三季由盈轉虧，淨虧損人民幣7.6億元。該公司經營壓力還體現在經營活動產生的現金淨流出人民幣113.8億元。

按中國國家統計局的數據顯示，2021年至2025年中國汽車行業銷售利潤率，分別為6.1%、5.7%、5.%、4.3%，以及4.1%，呈現逐年下滑。

精華 FAQ

  • 崔東樹指出，今年前三季中國汽車行業利潤率只有3.3%，已降至近年低點；到了傳統旺季「金九」的9月，利潤率更驟降到1.4%，顯示獲利壓力明顯惡化。

  • 前三季中國汽車業營收約8兆元，年增2.6%，但成本卻上升3.8%至7.1兆元，導致營業利潤年減23%至2,675億元，反映營收成長不足以抵消成本壓力。

  • 上汽集團前三季淨利年減30.4%至56.4億元，第3季更大跌76.7%；長安汽車前三季淨利暴跌98.1%，第3季轉為虧損，且經營現金流出113.8億元，凸顯壓力沉重。

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