愈跌愈買 台股ETF淨申購額 10月突破5500億台幣

AI摘要 文章摘要整理： 10月台股重挫之際，外資大舉賣超近1兆元，但散戶持續透過台股ETF逢跌加碼，推升單月淨申購逾5527億元，僅次於7月創下史上次高。

外資10月大舉拋售台股 9943.1億元，改寫單月歷史新高，不過，宛如螞蟻雄兵的散戶仍以行動力挺台股，因而台股ETF買盤依然堅實，合計10月淨申購突破5500億元(台幣，下同)，為史上次高水準。

台股10月上旬在樂觀氣氛下逼近5萬點大關，但隨後陸續失守多道關卡，30日更摜破半年線，合計加權指數單月下跌2728點或跌幅5.6%，卻也吸引抱定「愈跌愈買」信念的ETF資金積極入場。觀察10月已掛牌台股ETF資金流向表現，淨申購約5,527億元，單月僅次今年7月的5,639.2億元，當時因加權指數一度跌破4點整數心理關卡，吸引買盤進場。

從個別標的來看，過半數標的都呈現淨流入，且共計有13檔單月淨申購超過百億元，其中，買氣最旺的是元大台灣50的1,402.8億元，第二、第三名為主動中信台灣收益859.7億元和元大台灣50正2的564.5億元。

其餘依序為元大高股息446.2億元、群益半導體收益322.3億元、群益臺灣加權正2的300.6億元、凱基台灣TOP 50的269.2億元、主動野村台灣50的231.8億元、主動統一台股增長172.9億元、復華台灣科技優息141.05億元、主動群益核心50的138.3億元（10月20日新掛牌）、國泰永續高股息111.7億元、主動群益科技創新103.3億元。

以類型來看，主動檔數最多，共有五檔，其次為高股息，共三檔，再來是市值型和槓桿型，都各有二檔，而主題型也有一檔入列。

國泰投信投資長鄭立誠指出，ETF資金多採取在股市下跌過程中持續進場鎖籌碼策略，是幫助台股資本市場發展的一個重要基石。