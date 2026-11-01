我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約馬拉松50周年迎最大陣容 首馬冠軍再添賽道傳奇

阿拉斯加州選戰撞名風波 川普政府提起訴訟遭駁回

鴻海董座看好AI需求強勁：一年半產能被訂滿

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

劉揚偉表示AI基礎設施需求持續強勁，鴻海產能已排滿1年半，並計劃擴大美國製造、提升AI伺服器市占率至5成。

鴻海董事長劉揚偉接受CNBC訪問時表示，AI基礎設施需求未見明顯放緩，鴻海將擴大全球AI伺服器市占率，並增加美國製造布局。目前約四成的市占率，明年可能升至45%左右，未來幾年可望達五成。

劉揚偉接受CNBC訪問時說：「我認為，我們可以成長到五成。」

鴻海以替蘋果組裝iPhone聞名，如今AI基礎設施已逐漸成為主要成長動力。劉揚偉預期，未來三至五年，AI基礎設施將占鴻海營收六成至六成五，且不包括直接在本機硬體上執行AI及機器學習的邊緣AI裝置。

他表示，鴻海未來至少一年半的產能已被訂滿，反映AI基礎設施需求持續強勁。目前需求主要來自AI模型開發業者和雲端服務供應商，政府及企業則尚未全面採用這項技術。他強調，AI需求依然「相當強勁」。

劉揚偉表示，鴻海計劃向供應鏈上游延伸，更能因應美國市場需求。擴大製造布局，有助更快因應需求增加。他說：「我們接下來要做的，就是往供應鏈上游走。」

不過，美國製造成本較高，因此初期將優先生產獲利率較高的產品，包括AI伺服器機櫃和資料中心設備。劉揚偉認為，隨著美國生產規模擴大，最終有助降低製造成本。

鴻海正強化在AI基礎設施供應鏈的布局，從伺服器、機櫃，延伸至整座資料中心及算力服務。

即使AI需求持續成長，劉揚偉仍強調，必須審慎管理投資。他說：「過度投資會害死公司。」鴻海擴大AI事業時，將嚴格控制支出。

劉揚偉表示，視垂直整合的程度而定，鴻海每年AI投資可能超過原訂的30億至50億美元。

至於主要客戶若削減AI支出，鴻海將如何因應，劉揚偉表示，單一客戶需求減弱，可能由其他客戶的成長彌補。但若整個產業放緩，鴻海及整體AI供應鏈將面臨更大挑戰。

精華 FAQ

  • 他認為AI需求沒有明顯放緩，仍然「相當強勁」。鴻海目前至少1年半的產能已被訂滿，主要來自AI模型開發業者與雲端服務供應商。

  • 目前鴻海約握有4成市占率，劉揚偉預估明年可升至45%左右，未來幾年有機會挑戰5成，反映公司積極擴大AI伺服器領域布局。

  • 鴻海將把製造布局往供應鏈上游延伸，優先在美國生產高毛利的AI伺服器機櫃與資料中心設備，同時嚴格控制支出，避免過度投資。

iPhone 鴻海

上一則

科技股財報不如預期引發美股大跌 本周還面臨哪些變數？

下一則

愈跌愈買 台股ETF淨申購額 10月突破5500億台幣

延伸閱讀

鴻海董座劉揚偉：AI需求巨大 不會泡沫化

鴻海董座劉揚偉：AI需求巨大 不會泡沫化
美國期中選舉、費半大跌 下周開盤前五件值得留意的國際大事

美國期中選舉、費半大跌 下周開盤前五件值得留意的國際大事
鴻海砸12億美元擴大海外製造 瞄準伺服器需求

鴻海砸12億美元擴大海外製造 瞄準伺服器需求
擴產跟不上市場需求 亞馬遜：明年雲端算力已預訂一空

擴產跟不上市場需求 亞馬遜：明年雲端算力已預訂一空

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」

乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」
劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
美國人家宴聚餐文化正在消逝 原因不止開銷過大

美國人家宴聚餐文化正在消逝 原因不止開銷過大
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了