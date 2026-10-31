APEC峰會倒數 深圳物流安檢升級 高壓瓶罐、刀具禁出貨

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將於11月18日至19日在深圳舉行。圖為8月10日深圳灣口岸的APEC宣傳布置。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳因APEC峰會進入安保時期，物流端對高壓瓶罐、刀具及部分無人機配件實施限制，許多網購商品因重大會議管控而無法出貨。

亞太經合會（APEC ）峰會下月18日至19日即將登場，會議主辦城市深圳也已進入APEC時間，相關安檢措施全面升級，在物流方面，嚴格管控高壓瓶罐、粉末、刀具等快遞包裹，禁止出貨。

香港明報報導，近日有多名深圳網友在社群發文表示，網購時收到商家通知稱，受APEC會議安保管控影響，購買的補水噴霧、乾洗髮噴霧等無法出貨。

如深圳網友「麥滿分加冰」本周在小紅書 發文，自稱在淘寶 購買一款國產乾洗髮噴霧後，詢問客服何時出貨。對方表示由於受到APEC影響，「廣東深圳方向的快遞壓力罐實行管控無法發出，管控時間10月12日至11月19日，具體以政府通知為準」。評論區有多人表示有同樣遭遇。

也有深圳網友截圖稱，購買剪刀等工具時同樣收到商家通知，稱因會議原因暫時無法出貨。還有多名網友表示，刀具、蚊香、噴霧除臭劑等物品在更換為深圳地址後，均顯示「不在所在地區銷售」，或因「重大會議」被商家提示退款處理。

另有經營無人機配件業務的廣東供應商發文，表示在11月1日至11月20日期間，深圳地區無人機及無人機配件收寄受限，「本次屬於重大活動臨時管控，敬請諒解」。

今年9月30日，深圳市人大常委會授權市政府在APE峰會籌備和舉辦期間就公共安全、城市管理、交通運輸規定臨時性行政措施，實施期限至11月30日。