鴻海董座劉揚偉：AI需求巨大 不會泡沫化

鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日登台演講。他在會後記者會表示，AI產業不會泡沫化，過一陣子，沒有人或公司可以不用AI。 （記者張文玠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 劉揚偉表示AI需求來自模型、雲端、政府與企業，市場不會泡沫化，鴻海明年也可望維持兩位數成長並持續擴大全球布局。

鴻海 科技日（HHTD 2026）30日登場，董事長劉揚偉表示，明年產業趨勢仍是K型發展，與人工智慧（AI）資料中心相關的部分持續上升，其他則是另外一條線，鴻海明年表現看起來還不錯，維持兩位數成長。

他首度透露剛與OpenAI 執行長奧特曼 見面。奧特曼29日來台灣，他特別與奧特曼見面，雙方去年就宣布合作，這段時間也有些業務做得不錯，OpenAI更能預測未來需求，雙方合作愈來愈具體，確認後會對外報告。

AI市場近期雜音變多，再傳泡沫疑慮。他強調，AI產業不會泡沫化，網路時代也沒有泡沫，現在沒有人可以不用網路，AI也一樣，過一陣子，沒有人或公司可以不用AI。金融市場擔心AI財務風險，認為與風險有關的就是泡沫。但從兩個觀點來看，1是股市泡沫，2是產業泡沫，金融市場擔心的，與產業講的不是同一個泡沫。

他進一步說，當年網路時代也不是泡沫，否則不會創造出那麼多網路巨人，但當時股票市場是泡沫。AI產業需求很清楚，非常巨大，來自4個不同種類，1是來自大語言模型，2是雲端服務供應商，3是政府，4是企業。現在需求是模型商與雲端服務業者，政府與企業還沒真正開始，都還在想辦法應用AI技術，知道要用，還不知道怎麼用，未來潛在需求更大，AI產業泡沫的說法不成立。

針對全球布局，劉揚偉指出，鴻海德州休士頓廠有6座，仍有持續擴建需求。歐洲則選擇與波蘭在地夥伴EMP合作，共同建立並營運電動車業務，協助波蘭建立本土電動車產業。其他區域部分，中國業務與營收並未下滑，客戶也認為當地市場不可或缺，其他國家布局是屬於新增業務，並非撤離大陸。例如印度產能主要供應印度在地市場；美國與墨西哥擴產鎖定AI機櫃等新業務；未來波蘭則支援電動車出貨需求。

鴻海昨天也發表3款新電動車，MODELA+與MODELK+兩款車採休旅設計概念，以及小型貨卡MODELK，將鴻海電動移動布局延伸至日本廣受歡迎的K-Car輕型貨車級距，也讓集團自6年前推出首款參考車型以來，參考設計電動車陣容累計達12款。

鴻海電動車事業策略長關潤（Jun Seki）表示，「全新設計電動車加入鴻海逐漸擴大的電動移動生態系，也持續為客戶與合作夥伴加速產品上市時程、降低成本，並導入新技術」。