我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

聯發科進入營收爆發期 加速轉型成AI晶片供應商

記者簡永祥／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯發科攜Nvidia搶攻AI資料中心，聯發科執行長蔡力行。（本報系資料照）
聯發科攜Nvidia搶攻AI資料中心，聯發科執行長蔡力行。（本報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

聯發科AI ASIC業務進入爆發期，首款資料中心加速器第四季放量，帶動營收續創高；公司並看好明年專案收入上看160億美元，強化AI晶片轉型。

聯發科AI特殊應用晶片（ASIC）業務進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行表示，首款資料中心AI加速器於9月開始初步出貨，第4季將大幅放量，並有信心達成25億美元營收目標；展望明年，管理層預期，首款AIASIC專案營收可達原先目標區間高標160億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的AI晶片供應商。

聯發科30日舉行法說會，公布第3季財報。第3季合併營收1680.58億元，季增10.4%、年增18.3%，每股獲利17.5元，高於第二季的15.28，以及去年同期的15.84元。展望第4季，隨資料中心AI加速器貢獻營收，聯發科估單季營收將達2101億元至2218億元，有望再創單季新高。

全球AI需求持續強勁，蔡力行指出，聯發科正與供應鏈夥伴密切合作，積極爭取更多關鍵產能。首款AIASIC順利進入出貨及量產階段，證明聯發科已具備整合先進IP、先進製程、先進封裝及全球供應鏈的能力，能為大型資料中心提供具競爭力的客製化晶片。

第二款AI加速器專案開發也按計畫推進，預計2028年第一季量產。新產品專為客戶下一代AI基礎建設打造，將導入更先進的設計技術，目標實現數倍提升的每瓦運算效能，同時顯著降低資料中心總持有成本（TCO），成為2028年以後的另一項成長動能。

為擴大AI基建布局，聯發科也持續投入3.5D先進封裝及共同封裝光學（CPO）等關鍵技術。

聯發科也深化與Nvidia輝達(另稱英偉達)合作，提供更多元的AI機櫃設計選擇。雙方合作範圍已從雲端AI延伸至個人運算及車用市場。

精華 FAQ

  • 聯發科表示，首款資料中心AI加速器已於9月開始初步出貨，並在第4季進入大幅放量階段，代表相關AI ASIC業務已正式從開發走向營收貢獻。

  • 公司對首款AI ASIC專案有信心達成25億美元營收目標；展望明年，管理層認為相關營收可達原先目標區間高標160億美元，成為成長主力。

  • 聯發科正投入3.5D先進封裝與共同封裝光學CPO等關鍵技術，也與Nvidia深化合作，合作範圍已延伸至雲端AI、個人運算與車用市場。

上一則

英特爾展望失色股價大崩跌 亞馬遜猛燒錢現金流轉負

下一則

鴻海董座劉揚偉：AI需求巨大 不會泡沫化

延伸閱讀

需求強勁 聯電成熟製程明年漲10%

需求強勁 聯電成熟製程明年漲10%
聯發科傳奪字節跳動ASIC大單 有望與勁敵高通一較高下

聯發科傳奪字節跳動ASIC大單 有望與勁敵高通一較高下
PC買氣弱+以國廠事故 英特爾本季展望遜預期 盤後重挫21%

PC買氣弱+以國廠事故 英特爾本季展望遜預期 盤後重挫21%
AI商機擴散 德儀、IBM上季財報亮眼

AI商機擴散 德儀、IBM上季財報亮眼

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
人工智慧（AI）資本支出燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日寫下該公司史上最大單日跌幅紀錄，並觸發「死亡交叉」訊號。但歷史資料顯示，往後股價翻揚機率不低。路透

Google股價剛閃現「死亡交叉」訊號 賣壓恐近強弩之末

2026-10-30 12:41
馬斯克宣布，將推出盲視與心電感應裝置。（美聯社）

你是我的眼？馬斯克推「盲視裝置」稱讓失明者重見光明

2026-10-30 08:10

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外