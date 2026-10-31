聯發科進入營收爆發期 加速轉型成AI晶片供應商

聯發科攜Nvidia搶攻AI資料中心，聯發科執行長蔡力行。（本報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 聯發科AI ASIC業務進入爆發期，首款資料中心加速器第四季放量，帶動營收續創高；公司並看好明年專案收入上看160億美元，強化AI晶片轉型。

聯發科AI特殊應用晶片（ASIC）業務進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行表示，首款資料中心AI加速器於9月開始初步出貨，第4季將大幅放量，並有信心達成25億美元營收目標；展望明年，管理層預期，首款AIASIC專案營收可達原先目標區間高標160億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的AI晶片供應商。

聯發科30日舉行法說會，公布第3季財報。第3季合併營收1680.58億元，季增10.4%、年增18.3%，每股獲利17.5元，高於第二季的15.28，以及去年同期的15.84元。展望第4季，隨資料中心AI加速器貢獻營收，聯發科估單季營收將達2101億元至2218億元，有望再創單季新高。

全球AI需求持續強勁，蔡力行指出，聯發科正與供應鏈夥伴密切合作，積極爭取更多關鍵產能。首款AIASIC順利進入出貨及量產階段，證明聯發科已具備整合先進IP、先進製程、先進封裝及全球供應鏈的能力，能為大型資料中心提供具競爭力的客製化晶片。

第二款AI加速器專案開發也按計畫推進，預計2028年第一季量產。新產品專為客戶下一代AI基礎建設打造，將導入更先進的設計技術，目標實現數倍提升的每瓦運算效能，同時顯著降低資料中心總持有成本（TCO），成為2028年以後的另一項成長動能。

為擴大AI基建布局，聯發科也持續投入3.5D先進封裝及共同封裝光學（CPO）等關鍵技術。

聯發科也深化與Nvidia輝達(另稱英偉達)合作，提供更多元的AI機櫃設計選擇。雙方合作範圍已從雲端AI延伸至個人運算及車用市場。