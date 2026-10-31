長鑫上季暴賺544億人民幣 毛利率89.53%冠全球

長鑫科技30日公布第3季財報，營收人民幣1187億元，年增613%；淨利潤人民幣544億元，轉虧為盈。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 長鑫科技第3季在AI推升DRAM缺貨下大賺544億元、毛利率達89.53%，但營收與獲利季增放緩，也透露記憶體漲價熱潮可能降溫。

中國DRAM記憶體龍頭長鑫科技30日公布第3季財報，營收人民幣1187億元，年增613%；淨利潤人民幣544億元（約81.6億美元），成功由去年同期虧損，轉為大幅盈利，受惠AI帶動DRAM供應吃緊，單季毛利率 高達89.53%，居世界DRAM同業之冠。

不過外媒認為，第3季營收季增幅放緩至19.3%、獲利與前季小增3%，顯示傳統記憶體漲價動能可能降溫。

長鑫今年前三季累計營收已達人民幣2690億元，年增738%，淨利潤人民幣1320億元，完成了從去年同期巨虧到今年盈利千億的驚天逆轉。

彭博報導，這場業績爆發的核心驅動力，來自全球AI算力軍備競賽引爆的DRAM需求狂潮。全球主要廠商產能重新調配加上供給結構性短缺，推動DRAM產品價格與銷量雙雙大幅上漲，長鑫科技得以量價齊升。

長鑫第3季毛利率高達89.53%，較上季再提升1.94個百分點，此盈利能力已超越美光同期的86.8%、SK海力士的86%及南亞科的85.7%，躍居全球記憶體巨頭的歷史最佳水準。

長鑫科技積極擴產，全球市占率由一年前的4%升至第2季底的10%，成為中國推動半導體自主的重要業者。

然而，價格大漲也壓抑需求，迫使部分手機品牌削減低階機種產量。