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全球第五大 台灣成2026年亞洲唯一美牛進口成長市場

記者 高婉珮 ／即時報導
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美國肉類出口協會駐華辦事處與美國在台協會貴賓齊聚「2026奔犇匯」，共同見證美國...
美國肉類出口協會駐華辦事處與美國在台協會貴賓齊聚「2026奔犇匯」，共同見證美國牛肉與台灣產業夥伴的合作成果。美國肉類出口協會資深行銷經理孫開聖（左起）、美國在台協會農業組農業專員 Troy Lai、美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡、美國在台協會農業貿易辦事處農業行銷專員傅文燕、美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠、美國在台協會農業貿易辦事處總監姚望，以及美國肉類出口協會行銷團隊合影。(美國肉類出口協會駐華辦事處提供)

AI摘要

文章摘要整理：

在全球牛肉供應緊縮與價格高檔下，台灣今年仍成為亞洲唯一美國牛肉進口成長市場，USMEF並表揚102個產業夥伴，展現供應鏈韌性。

在全球牛肉供應緊縮、價格持續高檔的環境下，美國肉類出口協會（USMEF）指出，台灣是今年亞洲唯一美國牛肉進口量呈現成長的市場，總進口量較去年增加9%，冷藏牛肉進口量也成長7%，並穩居美國牛肉全球第五大出口市場。美國肉類出口協會駐華辦事處昨（30日）於台北晶華酒店，舉辦第三屆「2026奔犇匯」，以「犇向巔峰」為主題，表揚102個產業夥伴，展現台灣市場需求與供應鏈的韌性。

美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠（Jihae Yang）於致詞中指出，全球牛肉產業正面臨供應吃緊、價格高漲及市場競爭等多重挑戰，台灣仍能維持進口成長，成果得來不易。這不僅反映市場需求的穩定，也凸顯台灣進口、加工、通路及餐飲業者面對成本壓力，持續拓展市場的努力。

台灣美國牛肉市場的發展，仰賴從產地出口、進口配送、加工分切到零售與餐飲服務的完整產業鏈。本屆「奔犇匯」共有102個得獎出席單位，涵蓋出口商2家、進口商30家、盤商加工廠暨通路19家、連鎖餐飲暨飯店30家、獨立餐廳21家，以及協力廠商4個單位。獲表揚業者橫跨供應鏈上下游，充分呈現美國牛肉在台灣市場的多元應用。

本屆授獎不僅肯定業者長期耕耘的成果，也凸顯產業夥伴在市場推廣上的關鍵角色。面對原料供應與成本波動，從進口商、通路到餐飲業者，都必須在採購策略、產品應用與消費需求之間取得平衡。如何透過跨環節協作，提升供應效率、靈活回應市場變化，已成為持續拓展美國牛肉市場、維持產業競爭力的重要課題。

本屆與會貴賓包括美國在台協會農業貿易辦事處處長姚望（Kathy Yao）、農業組副組長Steve Burgoon，以及美國農業部動植物防疫檢疫署（APHIS）區域總監James W. Withrow等，與美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠及台灣產業夥伴齊聚一堂。今年適逢美國肉類出口協會美國總部成立50週年，協會表示，未來將持續與台灣進口、通路及餐飲夥伴合作，拓展美國肉品的產品應用與消費接觸機會，深化台灣市場的長期發展。

美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠，於2026「奔犇匯—犇向巔峰」活動中致詞，感...
美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠，於2026「奔犇匯—犇向巔峰」活動中致詞，感謝各大進口商、經銷商、加工、零售、通路夥伴與餐飲業者長期對美國牛肉的支持。(美國肉類出口協會駐華辦事處提供)

精華 FAQ

  • 台灣是今年亞洲唯一美國牛肉進口量成長的市場，總進口量比去年增加9%，冷藏牛肉進口量也成長7%，並持續穩居美國牛肉全球第5大出口市場。

  • USMEF以「犇向巔峰」為主題舉辦第三屆奔犇匯，表揚102個產業夥伴，涵蓋出口、進口、加工、通路與餐飲等環節，肯定台灣市場在供應壓力下仍能成長。

  • 台灣美牛市場仰賴從產地出口、進口配送、加工分切到零售與餐飲的完整鏈結。業者需在原料成本波動下協調採購、產品應用與消費需求，才能維持競爭力。

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