台前3季經濟成長率達14.22％ 半世紀新高

AI摘要 文章摘要整理： 受AI需求推升出口與企業投資帶動，台灣第3季經濟成長率概估達14.36%，前3季則達14.22%，雙雙創下多年來同期新高。

人工智慧 （AI）持續帶動台灣經濟高速成長。主計總處昨日公布第3季經濟成長率概估達14.36%，較8月預測的11.42%，大幅上修2.94個百分點，寫下48年來第3季新高，並連續4季維持雙位數成長。總計今年前3季經濟成長率達14.22%，更是半世紀以來同期新高。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，即使目前比較基期已高，今年逐季經濟成長率仍維持雙位數，顯現內外皆熱，整體經濟強勁成長。

從各季走勢觀察，台灣去年第4季經濟成長率達12.95%，今年第一季攀升至15.43%，第二季為12.93%，第3季再回升至14.36%，連續4季維持雙位數成長，僅次於1986年下半年起連續6季雙位數成長紀錄。江心怡指出，當時主要受經濟自由化及資本、外匯管制逐步放寬等因素帶動。

本季經濟成長最大動能，來自AI出口帶動企業投資。江心怡表示，AI需求持續強勁，帶動相關產品出口超乎預期，更推升資本成長，促使廠商積極布建設備、提升先進製程及擴充產能。

傳統產業也浮現回溫跡象。江心怡表示，若扣除電子及資通訊產品，第3季其餘商品出口仍呈現雙位數成長，顯示傳統產業出口已有改善。

出口暢旺也帶動國內企業加快投資。第3季以台幣計價資本設備進口年增58.5%，其中，半導體設備進口年增35.66%。