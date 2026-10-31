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受惠AI 台製造業景氣旺 連5月亮黃紅燈

記者陳素玲／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

台經院指出，AI、高效能運算與新機備貨帶動9月製造業景氣續強，連5月亮出黃紅燈，其中電腦電子業維持紅燈，機械業升至紅燈，基本金屬也轉為綠燈。

台經院發布9月製造業景氣燈號，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，傳產產銷動能也回升，製造業景氣亮出連續第五個代表景氣揚升的黃紅燈，製造業生產指數也是史上第3高，不過，外銷訂單、製造業生產指數年增幅則較上月收斂。

觀察各產業，台經院指出，電腦、電子產品及光學製品業受惠於雲端服務、AI基礎設施持續擴張，帶動伺服器、網通等產品需求續強，加上消費性電子新機備貨需求升溫，出口、外銷接單及生產指數年增率均維持雙位數成長，9月產業景氣燈號續為代表繁榮的紅燈。

基本金屬業，也因AI及半導體供應鏈需求，帶動銅箔、銅箔基板及部分非鐵金屬產品需求增加，加上鍍鋅鋼及鋼捲鋼板接單成長，生產指數由負轉正，出口與外銷維持成長，9月產業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

機械業也因受惠半導體業者擴大先進製程及高階封測等資本支出，推升半導體、自動化設備及相關零組件需求，加上工具機接單續增，出口、外銷訂單及生產指數年增率均逾兩成，9月產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

台經院認為，未來全球AI、高效能運算需求支撐台灣製造業成長，但能源價格及融資成本上升，增加企業壓力，可能制約投資與消費動能。

精華 FAQ

  • 主要受惠人工智慧、高效能運算需求，以及國際品牌新機備貨續強，帶動電腦電子、機械與部分傳產同步回升，使製造業景氣連續第5個月亮出黃紅燈。

  • 電腦、電子產品及光學製品業維持代表繁榮的紅燈；機械業因半導體設備需求增加，由黃紅燈轉為紅燈；基本金屬業則由黃藍燈改善為綠燈。

  • 台經院認為，全球AI與高效能運算需求仍可支撐台灣製造業成長，但能源價格與融資成本上升，可能增加企業壓力，進而制約投資與消費動能。

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