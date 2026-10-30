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史上最長 台灣景氣連10月亮紅燈 預期旺到年底

記者洪安怡／綜合報導
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文章摘要整理：

受AI需求與企業投資續強帶動，台灣9月景氣對策信號連10月亮紅燈創紀錄，國發會對年底前景審慎樂觀，但提醒明年第1季恐受高基期影響。

AI需求火熱，推升台灣景氣寫下歷史新頁。台灣國發會29日公布9月景氣對策信號，連十月亮出代表景氣熱絡的紅燈，寫下1984年採用九項構成項目以來史上最長連紅紀錄。國發會表示，在企業接單與投資動能續強下，年底前「非常有希望」維持紅燈。

此次景氣「連十紅」，超越2021年2月至10月「連九紅」。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，前次景氣長紅主要受疫情影響，此次則是AI需求爆發性成長。

國發會指出，尤其台灣半導體產業具備先進製程技術優勢與高度議價能力，帶動電子資通產業及上下游供應鏈同步擴張，效益也逐漸外溢至銅箔基板、特用化學品及機械設備等產業，讓整體經濟景氣得以在高基期下持續成長。

9月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，較8月下修值40分增加1分。九項構成項目當中，工業及服務業加班工時由綠燈轉為黃紅燈，增加1分，其餘八項燈號維持不變。

陳美菊說明，主計總處下修8月加班工時原始數據，使燈號轉為綠燈；9月又受惠電子資通產品生產穩定成長，加上中秋節慶效應帶動零售及餐飲需求，加班工時變動率回升至4.6%，反映相關動能持續熱絡。

從景氣指標觀察，9月領先指標不含趨勢指數升至104.69，月增0.56%，已連14月上升，累計升幅達6.5%；同時指標則升至105.21，月增0.01%，連12月上升，累計升幅達5.11%，顯示國內景氣延續成長態勢。

陳美菊指出，領先指標中的外銷訂單動向指數持續上升，且科技廠商對廠房、廠辦需求增加，帶動建築物開工樓地板面積明顯成長；同時指標方面，批發、零售及餐飲業營業額，及實質海關出口值等項目持續走升，反映內外需仍具支撐。

陳美菊表示，雙十連假、百貨周年慶及年底消費旺季，可望挹注零售、餐飲業營收，加上AI訂單與企業資本支出持續增加，對年底前景氣維持紅燈抱持審慎樂觀態度。不過，10月加班工時等構成項目仍可能出現變動，後續須持續觀察。

AI投資持續擴張，但龐大資本支出也引發市場對融資及投資報酬疑慮。陳美菊表示，相關疑慮可能引發金融市場波動，也可能影響AI基礎建設擴充速度，但台灣主要扮演AI硬體供應商角色，長期需求仍持續成長，對實體經濟影響相對有限，維持審慎樂觀看法。

不過景氣成長仍面臨高基期考驗。陳美菊指出，去年下半年起，電子資通產品出口及接單持續增加，今年第1季出口更大幅成長，逐步墊高比較基期，預期明年第1季高基期效應將浮現。

精華 FAQ

  • 主要因AI需求持續爆發，帶動半導體、電子資通與上下游供應鏈同步擴張，加上企業接單、投資動能強，讓景氣在高基期下仍維持熱絡。

  • 此次連10紅已超越2021年2月至10月的連9紅，成為1984年採用9項構成項目以來最長紀錄。國發會指出，前次主要受疫情影響，這次則是AI需求帶動。

  • 國發會認為雙十連假、百貨周年慶與年底消費旺季可望支撐零售餐飲，加上AI訂單與資本支出增加，年底前仍有望維持紅燈；但明年第1季可能出現高基期壓力。

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