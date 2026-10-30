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中國6大國行信評 惠譽集體調高：生存力展望佳

記者林宸誼／綜合報導
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惠譽上調中國六大國有銀行生存力評級。（取材自工商銀行官網）
惠譽上調中國六大國有銀行生存力評級。（取材自工商銀行官網）

AI摘要

文章摘要整理：

惠譽上調中國六大國有銀行生存力評級，反映其業務與內在信用改善；同日工農中建股價齊創新高，四大行市值也首度突破10兆元。

國際信用評等機構惠譽近日發布多篇報告，將工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等中國六大國有銀行生存力評級（VR）集體上調。在主要國行評級獲上調同時，‌‌「工農中建」A股29日均創年內新高‌，四大行A+H股總市值首次突破人民幣10兆元（約1.5兆美元）大關。‌‌

華爾街見聞報導，本次惠譽主要上調國有六大行的生存力評級。報告顯示，惠譽將工行、農行、中行、建行的生存力評級自「bbb」上調至「bbb+」，郵儲銀行由「bbb-」上調至「bbb」，交通銀行由「bb+」上調至「bbb-」。

據惠譽定義，生存力評級衡量金融機構的內在信用水準，並反映惠譽對該主體經營失敗的可能性的看法。惠譽在上述多家銀行的報告中指出，本次上調評級反映銀行的業務狀況以及內在信用狀況優勢，這支持銀行機構度過景氣周期的信用韌性，以及中國中國銀行業經營環境的持續改善。

此外，國際貨幣基金（IMF）宣布，中國副財長廖岷將擔任IMF副總裁，將接替任期即將屆滿離任的李波，預計12月1日到任。廖岷將成為繼朱民、張濤及李波之後，第四位出任IMF副總裁的中國中國籍官員。

精華 FAQ

  • 惠譽此次上調的對象是中國六大國有銀行，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行與郵儲銀行，重點調整的是它們的生存力評級（VR）。

  • 惠譽指出，上調主要反映銀行業務狀況、內在信用水準與經營韌性改善，也意味著中國銀行業的經營環境持續好轉，銀行度過景氣周期的能力提升。

  • 在評級利多帶動下，工農中建A股29日同步創年內新高，四大行A+H股總市值首次突破10兆元；同時IMF也宣布中國副財長廖岷將接任副總裁。

華爾街 惠譽

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