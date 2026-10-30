我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

中企赴港IPO降溫…近1個月未見遞表、多家企業撤回

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
截至29日，港交所主板及創業板已連續30日未見任何常規擬上市企業首次遞表，打破今...
截至29日，港交所主板及創業板已連續30日未見任何常規擬上市企業首次遞表，打破今年以來港股一級市場的高頻申報節奏。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

港股IPO近期明顯降溫，近1個月罕見無新遞表，多家A股與H股企業撤回或叫停上市，主因在於估值不振、破發頻仍及外部環境轉弱。

截至29日，港交所主板及創業板已連續30日未見任何常規擬上市企業首次遞表，打破今年以來港股一級市場的高頻申報節奏。2026年下半年以來，企業赴港IPO降溫出現多個明顯信號，一批處於港股IPO過程不同階段的企業暫緩或者終止上市者開始紛紛踩剎車，在臨近掛牌叫停發售。

近期，包諾瘦西湖文旅、微億智造、四方精創、永康控股等企業，在開啓招股、臨近掛牌時叫停發售，退還認購資金、暫緩全球發售；此外，包括三隻松鼠、漢得信息、博瑞醫藥、拉卡拉，以及計畫分拆核心資產上市的歌爾股份、東誠藥業、中堅科技、藍色光標等直接宣布終止申報，撤回IPO。

年內終止上市計畫的企業以「A+H」擬兩地上市的A股企業居多。拉長維度看，年內已近20家A股公司公告表示終止赴港上市計畫。

界面新聞引述Wind數據顯示，截至28日，年內已有154家排隊企業的港股IPO已處於「上市申請失效」狀態。儘管這既不等於監管否決，也不等於企業放棄上市，但若企業後續仍計畫推進上市，需要重新遞交上市申請材料，整體上市時間也將被隨之拉長。

安永華南區科技、媒體和電信業審計服務主管曾文元分析，大量企業接連撤回H股上市申請，首要難題就是「估值做不上去」。今年下半年港股新股破發案例明顯增多，市場定價環境並不理想。「今年外部環境變得更加複雜之後，很多企業相對審慎，所以上市節奏也將相應放緩了」他說。

數據顯示，今年前三季港股共有115家企業完成IPO，募資總額突破3,800億港元，創下近15年募資紀錄。但繁榮背後，市場承接壓力凸顯，第三季上市新股開盤破發頻頻，超六成新股最新價已跌破發行價。如28日掛牌的PCB龍頭東山精密開盤即破發。

受到國際局勢複雜，聯準會升息，債券市場價格持續低迷、南向資金入場節奏放緩等多重因素影響，港股近期走弱，市場雖在2026年初一度衝高至28056點，但此後經歷四輪幅度較大的回調，期間一度下探至18874點。截至28日收盤，恆生指數報23094.83點，已連續三個月走弱，「924」行情漲幅已盡數回吐。

精華 FAQ

  • 截至29日，港交所主板及創業板已連續30日未見常規擬上市企業首次遞表，打破今年以來的高頻申報節奏，顯示港股IPO明顯降溫。

  • 包諾瘦西湖文旅、微億智造、四方精創、永康控股等在招股或臨近掛牌時叫停發售；三隻松鼠、漢得信息、博瑞醫藥、拉卡拉等則直接宣布終止申報。

  • 主要原因是估值難以做高、港股新股破發增加，以及國際局勢、聯準會升息、債市低迷和南向資金放緩等因素疊加，令企業對赴港上市更趨審慎。

上一則

AI籌資也看財力 微軟發債250億美元吸4.6倍認購 高負債業者望塵莫及

下一則

福斯在中國買氣跌 虧損加劇 上季失血66億美元

延伸閱讀

嗅到市場變化 中國多家藥企急煞車撤回IPO

嗅到市場變化 中國多家藥企急煞車撤回IPO
中國AI鏈赴港IPO 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

中國AI鏈赴港IPO 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

超額認購逾400倍竟破發 南韓AI雲端業者Elice掛牌首日重挫32%

超額認購逾400倍竟破發 南韓AI雲端業者Elice掛牌首日重挫32%
南韓AI雲端Elice掛牌首日 股價跌32%

南韓AI雲端Elice掛牌首日 股價跌32%

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑。(歐新社)

美國10年期公債殖利率為何跌破5%？ 跌幅2年多最大

2026-10-22 23:32
美股29日早盤四大指數盡墨。(路透)

美股早盤／AI疑慮再起 字母領跌 費半摔2% 邁威爾重挫12%

2026-10-29 10:43

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了