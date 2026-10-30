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工業富聯獲利躍增6成 Q3衝上166億人民幣

記者蕭君暉／綜合報導
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工業富聯第3季財報淨利潤年增60.3%。 （本報系資料庫）
工業富聯第3季財報淨利潤年增60.3%。 （本報系資料庫）

AI摘要

文章摘要整理：

工業富聯第3季與前三季營收、獲利雙雙創新高，受AI算力需求爆發、雲服務商業務成長及伺服器出貨強勁帶動，獲利增速持續優於營收。

鴻海旗下AI伺服器廠工業富聯（FII）29日公布第3季財報，單季營收人民幣3835億元（約575.6億美元），年增57.73%；歸母淨利潤連續五個季度突破人民幣百億元，達人民幣166億元（約24.9億美元），年增60.35%，均創下同期及單季新高。

工業富聯前三季營收人民幣9414億元（約1413億美元），年增55.88%；歸母淨利潤人民幣403億元（約60.5億美元），年增79.55%，均已超過去年全年。該公司獲利能力持續提升，淨利增速持續跑贏營收增速。

同時，第3季ASIC伺服器出貨量年增1.5倍，GPU伺服器機櫃出貨量年增70%，新一代機櫃已經開始出貨，市場份額較上一代機櫃持續提升。

針對業績增長原因，工業富聯表示，受益於人工智慧（AI）算力需求持續爆發，該公司在主要客戶的市場份額穩步提升，以及雲服務商業務表現優異，推動整體營業收入增長。

具體來看，雲計算與網通業務雙線放量，成為推動工業富聯業績持續強勢增長的核心動力。針對雲計算業務方面，第3季營收年增與季增，增幅分別為75%和25%。 GPU伺服器與ASIC伺服器兩大領域同時並進，已成為板塊業務多元增長的重要引擎。

精華 FAQ

  • 主因是AI算力需求持續爆發，帶動主要客戶訂單與雲服務商業務成長，加上公司在市場份額穩步提升，使第3季營收與淨利都刷新同期及單季紀錄。

  • 前三季營收達9414億元、年增55.88%，歸母淨利403億元、年增79.55%，兩項數據都已超過去年全年，顯示公司獲利能力持續提升。

  • 雲計算與網通業務雙線放量是核心動力，其中雲計算業務第3季營收年增75%、季增25%，同時ASIC與GPU伺服器出貨大幅增加，推升整體成長。

鴻海

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