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比亞迪Q3淨利潤人民幣百億元 年增28%

記者林茂仁／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

比亞迪第3季營收與淨利雙雙成長，單季獲利創近期高點，但前三季仍受匯損與投資收益下滑影響，海外擴張也帶動庫存與應收款上升。

比亞迪29日晚間公布今年第3季財報，營收人民幣2214.8億元（約332.4億美元），年增13.5%，歸屬母公司淨利潤人民幣100.1億元（約15億美元），年增28%，單季獲利創近期新高。

但受匯兌損失及投資收益下滑拖累，比亞迪累計今年前三季歸母淨利潤人民幣223.45億元，年降4.2%，扣非淨利潤人民幣210.04億元，年增2.5%。不過，海外業務擴張帶動存貨增60%，經營現金流人民幣544.7億元，年增33.3%。

比亞迪第3季業績顯著改善，單季盈利能力大幅提升至人民幣100.1億元，年增28%，為近期最強單季表現。扣除非經常性損益後，單季淨利潤人民幣86.3億元，年增25.2%，顯示核心業務盈利能力持續改善。

第3季業績改善的驅動力主要來自營收增長與成本管控。前三季營業成本人民幣4614.2億元，較去年同期人民幣4650.5億元有所下降，帶動毛利率改善。與此同時，研發費用由去年同期的人民幣437.4億元降至人民幣362.7億元，降幅明顯，對利潤形成一定正向貢獻。

非經常性損益方面，第3季單季非經常性損益合計人民幣13.8億元，主要來源為計入當期損益的政府補助人民幣8.2億元，以及金融資產公允價值變動收益人民幣11.3億元。

財務費用是前三季利潤承壓的核心因素。前三季度財務費用73.6億元，而去年同期為-29.3億元（即淨收益），主要原因為今年產生匯兌損失，去年同期則為匯兌收益，兩者之間形成逾百億元的差額衝擊。

比亞迪投資收益亦大幅縮水。今年前三季投資收益僅人民幣2.4億元，較去年同期人民幣20.4億元下降87.8%，主要源於以攤餘成本計量的金融資產終止確認損失增加，以及處置交易性金融資產虧損擴大。

海外業務擴張帶動庫存與應收款雙升，比亞迪海外汽車業務正處於快速擴張階段。截至9月底，存貨餘額達人民幣2215.7億元，較年初1384.2億元大幅增長60%，比亞迪在財報中明確表示，主因海外汽車業務增長，備貨增加。

應收帳款餘額升至人民幣564.7億元，較年初人民幣370億元增長52.6%，同樣被歸因於海外汽車業務增加。與此同時，合同負債（預收款）增至人民幣929.4億元，年增80.5%，反映汽車訂單預收情況良好。

精華 FAQ

  • 第3季比亞迪營收達2214.8億元，歸屬母公司淨利潤100.1億元，年增28%，為近期最強單季表現；扣非淨利潤也達86.3億元，顯示核心業務持續改善。

  • 主要是財務費用大增與投資收益縮水拖累。前三季財務費用73.6億元，去年同期為-29.3億元，差異來自匯兌損失；投資收益也僅2.4億元，較去年同期大幅下滑。

  • 海外汽車業務成長帶動備貨增加，使存貨升至2215.7億元、年增60%；應收帳款增至564.7億元、年增52.6%；合同負債達929.4億元、年增80.5%，反映訂單預收情況良好。

比亞迪

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