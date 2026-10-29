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中國雲端三巨頭 大手筆簽記憶體長約

記者林宸誼／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國雲端三巨頭傳向三星與SK海力士簽下最長達2035年的記憶體長約，涵蓋DDR與LPDDR，反映AI伺服器需求強勁且缺貨潮仍未緩解。

中國雲端三巨頭阿里巴巴、騰訊、字節跳動傳出向三星、SK海力士洽談伺服器記憶體長期供應協定（LTA）。部分客戶要求將合約期限延長至2035年，長達十年的供應協議遠超業內通常的三至五年水準。

這凸顯這波記憶體缺貨潮仍相當嚴重。業界直言，阿里等中國雲端巨頭大手筆簽記憶體長約，以實際行動打臉近期市場瀰漫的「記憶體景氣到頂」空頭氛圍。

韓媒報導，此次阿里等大廠洽談的採購標的，涵蓋伺服器用DDR與低功耗LPDDR。DDR是伺服器CPU進行資料讀寫的主記憶體；LPDDR雖傳統上主要用於移動終端，但因其在功耗與發熱控制上的優勢，正日益受到AI伺服器設計的青睞。

韓媒指出，這些企業目前已從三星和SK海力士大量採購DRAM與NAND快閃記憶體。

消息人士透露，儘管長鑫存儲正快速提升DRAM產能，但在AI伺服器等場景所需的高效能DDR、LPDDR的技術水準與量產穩定性方面，三星與SK海力士仍保有優勢。

一家伺服器企業的高階主管表示：「和PC、智慧手機用DRAM不同，24小時不間斷運作的伺服器DRAM，尤其是AI資料中心所用的DRAM，對可靠性要求高得多。從實際效能來看，長鑫的伺服器DRAM和三星、SK海力士的產品間仍有明顯差距。」

精華 FAQ

  • 阿里巴巴、騰訊與字節跳動傳出正向三星、SK海力士洽談伺服器記憶體長期供應協定，部分合約期限甚至希望延長到2035年，顯示採購規模與鎖貨意圖都很強。

  • 採購標的包含伺服器用DDR與低功耗LPDDR。DDR是伺服器主要記憶體，LPDDR則因低功耗、低發熱，愈來愈適合AI伺服器使用，對資料中心布局相當關鍵。

  • 雖然長鑫存儲正快速擴產，但在AI伺服器所需的高效能DDR與LPDDR上，三星與SK海力士仍有技術、量產穩定性與可靠性優勢，尤其伺服器DRAM對24小時運作要求更高。

三星 字節跳動 阿里巴巴

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