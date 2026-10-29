MLCC材料大廠 潔美科技砸4億美元擴產

AI摘要 文章摘要整理： 潔美科技因MLCC高端需求升溫，計畫投資27億元在安吉擴產，提升離型膜供應能力，並鎖定國巨、村田、三星電機等客戶。

伴隨著高容量積層陶瓷電容（MLCC）需求爆發，重要耗材離型膜需求上升，中國MLCC離型膜一哥潔美科技近日公告擬投資人民幣27億元（約4億美元）擴產。該公司MLCC用途離型膜產品已獲國巨、華新科、風華高科、三環集團、微容電子等廠採用，顯示中國高階被動元件國產替代窗口正在打開。

被視為「工業大米」的MLCC廣泛應用於手機、伺服器和汽車電子等領域。今年以來，受到AI伺服器與新能源需求高增長推動，MLCC市場呈現高端緊缺、中低端過剩的結構性分化格局，高端MLCC增長拉動MLCC離型膜需求。

潔美科技公告稱，擬在浙江安吉建設年產四萬噸光學級BOPET膜及年產7.68億平方公尺高端離型膜項目，項目投資總額人民幣26.84億元。計劃建設週期為三年，預計2028年中期開始逐步投產。

據潔美科技8月調研紀錄，目前潔美科技安吉、天津、肇慶三大基地，合計產能12.68億平方公尺／年（含8月華北基地追加投資項目）。換言之，此次擴產的產能相當於該公司現有產能的60%。

對於擴產原因，潔美科技表示，隨著下游需求持續旺盛，公司離型膜出貨量持續走高，目前已經達到現有產能的上限，無法進一步擴大對戰略客戶的批量供貨規模，此次投資是為了提升核心原材料保障能力和高端產品配套能力。

潔美科技已順利完成了村田、三星電機、太陽誘電、TDK的驗證和批量供貨。