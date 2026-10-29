我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

MLCC材料大廠 潔美科技砸4億美元擴產

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

潔美科技因MLCC高端需求升溫，計畫投資27億元在安吉擴產，提升離型膜供應能力，並鎖定國巨、村田、三星電機等客戶。

伴隨著高容量積層陶瓷電容（MLCC）需求爆發，重要耗材離型膜需求上升，中國MLCC離型膜一哥潔美科技近日公告擬投資人民幣27億元（約4億美元）擴產。該公司MLCC用途離型膜產品已獲國巨、華新科、風華高科、三環集團、微容電子等廠採用，顯示中國高階被動元件國產替代窗口正在打開。

被視為「工業大米」的MLCC廣泛應用於手機、伺服器和汽車電子等領域。今年以來，受到AI伺服器與新能源需求高增長推動，MLCC市場呈現高端緊缺、中低端過剩的結構性分化格局，高端MLCC增長拉動MLCC離型膜需求。

潔美科技公告稱，擬在浙江安吉建設年產四萬噸光學級BOPET膜及年產7.68億平方公尺高端離型膜項目，項目投資總額人民幣26.84億元。計劃建設週期為三年，預計2028年中期開始逐步投產。

據潔美科技8月調研紀錄，目前潔美科技安吉、天津、肇慶三大基地，合計產能12.68億平方公尺／年（含8月華北基地追加投資項目）。換言之，此次擴產的產能相當於該公司現有產能的60%。

對於擴產原因，潔美科技表示，隨著下游需求持續旺盛，公司離型膜出貨量持續走高，目前已經達到現有產能的上限，無法進一步擴大對戰略客戶的批量供貨規模，此次投資是為了提升核心原材料保障能力和高端產品配套能力。

潔美科技已順利完成了村田、三星電機、太陽誘電、TDK的驗證和批量供貨。

精華 FAQ

  • 公司擬投資人民幣26.84億元，在浙江安吉建設年產4萬噸光學級BOPET膜及年產7.68億平方公尺高端離型膜項目，目標是補足高階MLCC材料供應。

  • 主因是AI伺服器與新能源需求快速成長，帶動高端MLCC需求緊缺，進而推升作為重要耗材的離型膜用量，形成高端產品供不應求的結構性機會。

  • 截至調研紀錄，公司三大基地合計產能為12.68億平方公尺／年，此次擴產相當於現有產能約60%，且已完成村田、三星電機、太陽誘電、TDK等驗證與批量供貨。

上一則

盟友不再捧場…美債淨買進大減60%

下一則

現金流拉緊報 中國液冷鏈爭訂單

延伸閱讀

長鑫加速推進全產品線產能擴張 DRAM產能拚增三成

長鑫加速推進全產品線產能擴張 DRAM產能拚增三成
中國工業利潤 維持雙位數增長 高技術製造業占整體逾四分之一

中國工業利潤 維持雙位數增長 高技術製造業占整體逾四分之一
輝達擴大供應量能夥伴 點名三台廠

輝達擴大供應量能夥伴 點名三台廠
AI需求 三星SK海力士強碰長江存儲 計畫升級中國工廠

AI需求 三星SK海力士強碰長江存儲 計畫升級中國工廠

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

2026-10-22 09:54
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑。(歐新社)

美國10年期公債殖利率為何跌破5%？ 跌幅2年多最大

2026-10-22 23:32

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱