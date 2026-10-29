現金流拉緊報 中國液冷鏈爭訂單

AI摘要 文章摘要整理： AI資料中心推升液冷需求，但中國液冷供應鏈普遍面臨訂單增加卻現金流吃緊，曙光數創、高瀾股份與英維克皆承受不同程度壓力。

在AI資料中心帶動下，液冷成為必備選項，中國資料中心液冷大廠曙光數創第3季財報顯示，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-4.71億元（約-7062萬美元），引發憂慮。在市場普遍看好液冷需求下，如何將訂單轉化為到手的真金白銀正成為產業界考驗。

業內人士指出，中國液冷供應鏈 的現金流警報確實在拉響‌，且非個別企業問題。雖然AI算力需求帶動在手訂單大增，但備貨、擴產投入巨大，訂單未能及時轉化為現金，多家企業出現經營現金流為負、虧損擴大或應收帳款高企。

曙光數創正加速邁向規模化商用，全面搶攻AI高密度算力散熱市場。該公司前三季營收人民幣3.26億元（約4888萬美元），年增16.67%；淨損人民幣1.19億元（約1784萬美元），虧損擴大70%。第3季財報數據更嚴峻，單季營收人民幣7959萬元（約1193.4萬美元），年減42.71%；淨損人民幣4580萬元（約686.7萬美元）；經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-2.29億元（約-3433萬美元）。不過，公司在財報中明確提到「在手訂單增加」。

另一家液冷板塊代表企業高瀾股份第3季營收與利潤雖雙雙增長，但備貨高投入仍帶來現金流承壓。截至第3季末，高瀾股份經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-9827萬元（約-1473.5萬美元）；輝達生態認證供應商英維克第3季財報顯示，現金流整體改善，由負轉正，但期末現金及現金等價物餘額降至人民幣9.94億元（約1.4億美元），說明儘管經營現金流改善，但投資支出和籌資活動變化仍對整體現金池形成壓力。

長江證券在近期發布研報中表示，隨著液冷項目招採持續推進，疊加快速交付要求，交付能力有望成為設備廠商核心競爭要素之一。對於液冷企業而言，除了訂單增長，行業競爭也在向交付環節以及產能與交付的匹配度等進一步延伸。

算力需求大增，資料中心液冷需求提升，許多中企陸續加入賽道，包括格力、美的、海爾正憑空調製造能力搶占市場。其中，格力聯合第三方網際網路資料中心（IDC）服務商光環新網成立合資公司，聚焦液冷製冷系統、高性能算力設備及雲計算設施等市場；美的加碼投資人民幣10億元在順德液冷智造新基地，規畫建設12條專業液冷產線；海爾投資超過人民幣10億元（約1.4億美元），在泰國羅勇布局資料中心生產基地。