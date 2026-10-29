我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

現金流拉緊報 中國液冷鏈爭訂單

記者黃雅慧／綜合報導 .
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

AI資料中心推升液冷需求，但中國液冷供應鏈普遍面臨訂單增加卻現金流吃緊，曙光數創、高瀾股份與英維克皆承受不同程度壓力。

在AI資料中心帶動下，液冷成為必備選項，中國資料中心液冷大廠曙光數創第3季財報顯示，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-4.71億元（約-7062萬美元），引發憂慮。在市場普遍看好液冷需求下，如何將訂單轉化為到手的真金白銀正成為產業界考驗。

業內人士指出，中國液冷供應鏈的現金流警報確實在拉響‌，且非個別企業問題。雖然AI算力需求帶動在手訂單大增，但備貨、擴產投入巨大，訂單未能及時轉化為現金，多家企業出現經營現金流為負、虧損擴大或應收帳款高企。

曙光數創正加速邁向規模化商用，全面搶攻AI高密度算力散熱市場。該公司前三季營收人民幣3.26億元（約4888萬美元），年增16.67%；淨損人民幣1.19億元（約1784萬美元），虧損擴大70%。第3季財報數據更嚴峻，單季營收人民幣7959萬元（約1193.4萬美元），年減42.71%；淨損人民幣4580萬元（約686.7萬美元）；經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-2.29億元（約-3433萬美元）。不過，公司在財報中明確提到「在手訂單增加」。

另一家液冷板塊代表企業高瀾股份第3季營收與利潤雖雙雙增長，但備貨高投入仍帶來現金流承壓。截至第3季末，高瀾股份經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-9827萬元（約-1473.5萬美元）；輝達生態認證供應商英維克第3季財報顯示，現金流整體改善，由負轉正，但期末現金及現金等價物餘額降至人民幣9.94億元（約1.4億美元），說明儘管經營現金流改善，但投資支出和籌資活動變化仍對整體現金池形成壓力。

長江證券在近期發布研報中表示，隨著液冷項目招採持續推進，疊加快速交付要求，交付能力有望成為設備廠商核心競爭要素之一。對於液冷企業而言，除了訂單增長，行業競爭也在向交付環節以及產能與交付的匹配度等進一步延伸。

算力需求大增，資料中心液冷需求提升，許多中企陸續加入賽道，包括格力、美的、海爾正憑空調製造能力搶占市場。其中，格力聯合第三方網際網路資料中心（IDC）服務商光環新網成立合資公司，聚焦液冷製冷系統、高性能算力設備及雲計算設施等市場；美的加碼投資人民幣10億元在順德液冷智造新基地，規畫建設12條專業液冷產線；海爾投資超過人民幣10億元（約1.4億美元），在泰國羅勇布局資料中心生產基地。

精華 FAQ

  • 最受關注的是其經營活動產生的現金流量淨額大幅轉負，達人民幣-2.29億元，反映訂單雖增加，但備貨與擴產投入使資金回收承壓。

  • 因AI算力需求快速上升，企業在備料、擴產與交付上投入很大，但訂單未能及時轉成現金，導致多家公司出現負現金流、虧損擴大或應收帳款偏高。

  • 長江證券認為，隨招採推進與交付要求提高，未來競爭將從搶訂單延伸到交付能力、產能與需求的匹配度，以及能否快速把訂單落地成收入。

供應鏈

上一則

MLCC材料大廠 潔美科技砸4億美元擴產

下一則

良率不到20% 長鑫仍拚高頻寬記憶體 反映中國AI應用產品嚴重短缺

延伸閱讀

中國工業利潤 維持雙位數增長 高技術製造業占整體逾四分之一

中國工業利潤 維持雙位數增長 高技術製造業占整體逾四分之一
中國機器人行業冰火兩重天 一邊排隊IPO一邊破產

中國機器人行業冰火兩重天 一邊排隊IPO一邊破產
AI商機擴散 德儀、IBM上季財報亮眼

AI商機擴散 德儀、IBM上季財報亮眼
中國Token工廠巨頭出海商業化落地 潤建股份獲海外大單

中國Token工廠巨頭出海商業化落地 潤建股份獲海外大單

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

2026-10-22 09:54
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑。(歐新社)

美國10年期公債殖利率為何跌破5%？ 跌幅2年多最大

2026-10-22 23:32

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱