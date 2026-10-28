AI投資泡沫疑慮升 標普信評：中國科技企業信用展望大致穩定
標普全球評級指出，中國科技企業信用展望大致穩定，AI投資雖出現泡沫跡象但疑慮低於美國，未來仍將持續投入。
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標普全球評級指出，中國科技企業信用展望大致穩定，AI投資雖出現泡沫跡象但疑慮低於美國，未來仍將持續投入。
當AI是否泡沫成為熱門話題，外界關注中國科技產業前景，標普全球評級企業評級董事總經理劉彥君28日在2026中國信用觀察研討會上表示，中國科技企業信用展望會保持大致穩定，部分公司可能會經歷短期現金流壓力，但這些企業根本性信用實力大致維持。
對於中國科技企業的競爭力，劉彥君表示有三：一是完整的供應鏈；二是龐大本地市場，以及能讓企業快速驗證產品帶來的規模效應；三是政府在需要長周期投入的戰略行業，比如半導體給予支持。
相對的，劉彥君表示挑戰也有三：一是產業過度依賴政府支持，會導致資產錯配、產能過剩，比如太陽光電、新能源等產業現狀；二是在半導體先進技術上仍對海外有依賴，完全國產替代還需要一段時間；三是面地緣政治壓力，比如出口管制、關稅壁壘等。
外界擔憂AI是否產生泡沫，在場專家認為，從投資角度確實看到一些泡沫跡象，但如果跟美國相較，中國AI泡沫疑慮低。
就AI投資而言，劉彥君提及中美兩國呈現差異，在資產結構上，相對於美國，中國擁有穩健現金流，就當前可掌握數據來看，雖然中美兩者投資規模都大，但中國投入頂多佔據美國的兩成。但他說，就當前市場指標來看，中國依然會持續對AI投資。
不過對中國而言，劉彥君說，投資AI正面臨兩大挑戰：一是變現挑戰，比如中國企業軟體產品如何變現、在開源模式盛行下利潤空間壓縮等問題；二是中國企業面臨硬體限制，比如GPU取得等，因此必須要有更謹慎財務政策。
標普全球評級認為，中國科技企業信用展望大致保持穩定，即使部分公司可能面臨短期現金流壓力，其根本性信用實力仍大致維持，整體風險未明顯惡化。 文中提到3項優勢：完整供應鏈、龐大本地市場帶來規模效應，以及政府對半導體等長周期戰略產業的支持，這些因素有助於企業持續成長。 主要有2個挑戰：一是軟體與開源環境下的變現壓力，利潤空間容易被壓縮；二是GPU等硬體取得受限，因此企業必須採取更謹慎的財務政策。
精華 FAQ
標普全球評級認為，中國科技企業信用展望大致保持穩定，即使部分公司可能面臨短期現金流壓力，其根本性信用實力仍大致維持，整體風險未明顯惡化。
文中提到3項優勢：完整供應鏈、龐大本地市場帶來規模效應，以及政府對半導體等長周期戰略產業的支持，這些因素有助於企業持續成長。
主要有2個挑戰：一是軟體與開源環境下的變現壓力，利潤空間容易被壓縮；二是GPU等硬體取得受限，因此企業必須採取更謹慎的財務政策。
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