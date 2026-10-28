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遏制中國低價包裹大量湧入 歐盟加徵小包裹處理費

記者謝守真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

歐盟為遏制中國低價包裹湧入，將自11月起對非歐盟包裹加收2歐元處理費，並與既有小額包裹關稅並行，預料衝擊跨境電商售價。

為遏制中國低價包裹大量湧入，歐盟將自11月起對來自歐盟以外地區的包裹加收2歐元處理費，適用於直接寄送給消費者的包裹，並依包裹內不同商品類別計費。

這項費用是在歐盟7月起對價值低於150歐元的小額包裹徵收3歐元關稅之外，額外加收。

法新社報導，新措施將在黑色星期五（Black Friday）、網購星期一（Cyber Monday）及耶誕節購物旺季前上路。若一個包裹內有十件T恤，處理費為2歐元；若同時包含帽子與T恤兩種商品，則收取4歐元。

歐盟官方數據顯示，去年進入歐盟的小額包裹近60億件，其中約93%來自中國，主要透過阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）及拼多多旗下的Temu等中國跨境電商平台寄送。

報導提到，儘管歐盟強調處理費不會由歐洲消費者承擔，但電商平台及賣家仍將成本反映在商品售價。歐洲消費者組織（BEUC）則擔心，部分平台可能在結帳最後階段才將費用轉嫁給消費者，並指出依歐盟法律，業者應事先揭露完整價格。

歐盟7月起對價值低於150歐元小額包裹徵收3歐元關稅後，相關進口量下降64%，但有官員表示，目前仍不宜過早下定論。據悉，3歐元關稅屬暫時措施，預計實施至2028年7月1日；2歐元處理費則為永久性收費，歐盟每兩年將重新評估費率。

精華 FAQ

  • 歐盟將自11月起，對來自歐盟以外地區、直接寄給消費者的包裹加收2歐元處理費，且會依包裹內商品類別計費，目的在抑制大量低價包裹湧入。

  • 這次2歐元處理費是額外加收，並非取代既有措施。歐盟7月已對價值低於150歐元的小額包裹徵收3歐元關稅，兩者並行後，進口成本將進一步提高。

  • 去年進入歐盟的小額包裹近60億件，約93%來自中國，主要經由AliExpress與Temu等平台寄送。歐盟稱費用不由消費者負擔，但業者多半可能轉嫁到售價。

歐盟 黑色星期五 關稅

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