河北紅木家具 傳承600年「京作」手藝

京梳子傳承人董良介紹「京梳子」製作技藝。（圖：聯合影音號）

AI摘要 文章摘要整理： 河北青縣依托大運河形成600年不斷代的京作紅木產業，集聚數千家企業並發展研學與文創商品，帶動地方就業和銷售成長。

河北是中國「京作」古典家具工藝的重要發源地，其中又以滄州青縣最為集中，匯聚數千家紅木企業，涵蓋規模廠商與傳統手工工坊，從家具到工藝品，產品線完整。紅木手藝沿京杭大運河而生，從明永樂年間算起，在這一帶傳承600多年沒有斷代。

「紅木產業在河北是叫得響的地方特色產業，青縣又是其中的核心。」大運河紅木文化館總策劃王曉海指出，僅青縣流河鎮1地，紅木相關加工廠就多達900多家，從業人口占全鎮總人口超過3成，「不少村民在家門口就能找到工作。」

除了產業集聚，當地也依托紅木小鎮平台延伸產業功能。王曉海表示，當地長期圍繞誠信、工藝、品質3大核心搭建平台，讓古典家具不再只是靜止的物件，遊客也能近距離了解京作工藝與製作流程。當地古典家具保留木材本色、通體無漆，產品主要銷往華北、西北、東北等「三北」地區。

傳統京作家具之外，當地也開發貼近日常的小物件，「京梳子」是其中代表。京梳子傳承人董良表示，1把木梳按古法做下來要一周，「開料可以用電鋸，梳齒仍得一根一根手工磨。」木梳上鑲螺鈿，咬榫卯，花紋參考古文物，以紅木為料，按京作工藝製作，體量小，好攜帶，是遊客逛完大運河紅木文化館常帶走的伴手禮。

為讓老手藝對接現代市場，當地陸續引進清華美院、中國美院等專業設計團隊。王曉海指出，「我們的工藝品行銷北京、天津、上海等16座大中城市。」青縣紅木小件在全中國各大主要景區市場占有率超過5成，2025年銷售量300餘萬件，2026年上半年已突破200萬件，全年有望挑戰400萬件。

青縣紅木小鎮依托大運河畔的產業基礎，開發紅木主題研學旅遊，每年吸引大量大中小學生前來研學。如今以青縣為核心，數千家紅木企業沿著大運河聚集，600年京作手藝在產業化中傳承，也帶動村民就近就業、穩定增收。