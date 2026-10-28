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中國民航冬春季航班 新開288條國內線

財經新聞組／綜合報導
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文章摘要整理：

中國民航正式切換冬春航季，34家航司新開288條國內線並加密多條國際航線，滿足冰雪遊、避寒遊及南半球旅遊旺季需求。

中國全國民航10月25日正式執行21年冬春航季航班計畫，新航季將持續至2027年3月27日，共計154天。本航季，34家航空公司計畫新開288條國內航線。

中通社報導，冬春航季一方面是適配部分國家夏令時轉冬令時的時間統一轉換要求，另一方面是匹配冬春季冰雪、低能見度等天氣特點調整飛行標準，同時適配南下避寒、北上賞雪等季節性出行需求。

按照慣例，中國每年3月和10月會進行兩次航班換季。需要注意的是，換季不是簡單的時刻表微調，部分航線還會增班、減班甚至停飛。

本航季，34家航空公司計畫新開288條國內航線。航線多集中在西北、東北、西南地區與華東、中南地區之間的幹支銜接航線上，推動跨區域、多層級航空網絡不斷完善。

新航季初期，中國國內民航市場南北兩旺，避寒遊需求穩步攀升、冰雪遊市場同步升溫，出行熱門目的地包括昆明、三亞、海口、延吉、阿勒泰等。

國航將新開重慶至揭陽、成都天府至阿勒泰等六條國內航線；南航將新開廣州至亳州、北京大興至湘西等航線，加密廣州至張家界、麗水等航線航班；海航航空集團將新開深圳至舟山、杭州至綿陽等98條國內航線。

民航局相關負責人表示，新航季中國至中亞、南亞、北美、歐洲、東南亞、拉美的客運航班較上一冬春航季有所增加，與哈薩克、印度、加拿大、比利時等17個國家間航班量增幅超40%。

具體來看，國航將新開北京首都經哥本哈根至雷克雅未克、成都天府至河內等航線；東航將在上海浦東至溫哥華、法蘭克福、倫敦等航線增加航班；南航將加密廣州至布里斯班、奧克蘭、基督城等航線航班，滿足南半球旅遊旺季的出行需求。

精華 FAQ

  • 本次冬春航季自10月25日正式執行，持續至2027年3月27日，共計154天。換季同時配合時區、天氣與旅遊需求調整航班安排。

  • 34家航空公司計畫新開288條國內航線，重點集中在西北、東北、西南與華東、中南之間的幹支銜接航線，進一步完善跨區域、多層級航空網絡。

  • 新航季中國至中亞、南亞、北美、歐洲、東南亞、拉美等方向客運航班都有增加，與17個國家間航班量增幅超40%，並加密南半球旅遊旺季航線。

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