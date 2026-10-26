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台銀行錢荒 搶台積電數百億存款

記者朱漢崙／台北報導
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文章摘要整理：

台灣銀行體系因資金吃緊拉高存款利率，轉向爭取台積電等科技大廠資金，以改善LCR；原本的郵政儲金救援功能也因專案貸款而受限。

台灣金融圈人士透露，為因應資金吃緊狀況，銀行體系已展開搶救「流動性覆蓋率」（LCR）大作戰，求援對象從以往的中華郵政轉向滿手現金的台積電等科技大廠，其中為了爭搶台積電數百億元的存款，國銀加碼利率，從4個多月前1.75%跳升到2.1%，增加0.35個百分點，顯見需錢孔急程度。

LCR是「國際巴塞爾協定」在金融海嘯後，提出的流動性最低標準，定義是「優質流動性資產」占「未來30天的放款量」比率不得低於100%；LCR降低代表銀行因應短期資金流出的能力減弱，將考驗資金調度能力。金管會最新的統計數據顯示，截至今年8月底，37家本國銀行LCR平均數為120.57%，比去年同期128.79%減少8.22個百分點，但較7月底115.52%增加5.05個百分點。

一位銀行高層指出，台積電滿手現金，很少向銀行借錢，也從未借過聯貸，如今卻成為銀行體系因應LCR拉警報的求援對象。據了解，國銀向台積電爭取的存款期間落在半年以上到一年，對於LCR的穩定性較有幫助。

除了台積電之外，大型行庫也積極尋找其他有一定現金實力的科技大廠調度存款來救急，但隨著台積電的存款利率已喊到2.1%的「行情價」，其他科技大廠的存款利率也水漲船高，如今沒有2%以上的水準，幾乎已經沒辦法爭取到科技大廠的存款。

據指出，過往郵政儲金扮演8大公股行庫缺乏存款時的救火隊，但如今郵政儲金也出現資金荒，主因台電和中油兩家國營事業為減輕財務壓力，分別向8大行庫進行合計6千億元的專案貸款，而在行政院與中華郵政公司協調後，透過郵政儲金對行庫轉存款方式，撥款6千億元到8大行庫，行庫把錢融資給台電和中油。不過，這也導致郵政儲金手上沒有多餘的資金，行庫只能找科技大廠救援。

精華 FAQ

  • 因為銀行體系面臨流動性覆蓋率壓力，短期資金調度吃緊，需要較穩定的中長天期存款來補強資金來源，台積電又手握大量現金，因此成為主要爭取對象。

  • 為了吸引台積電與其他科技大廠把資金留在國銀，銀行只能提高利率搶存款，台積電的報價從4個多月前的1.75%升到2.1%，反映市場競爭激烈與資金需求迫切。

  • 過去郵政儲金常是公股行庫的資金後盾，但台電和中油透過專案貸款向8大行庫借款後，又經由郵政儲金轉存款撥款6,000億元，導致郵局資金也被調走，難再支援。

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