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中國車市「超預期低迷」恐探10年低點

記者黃雅慧／綜合報導
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油價上漲等多重因素夾擊下，今年中國車市銷情低迷。(路透)
油價上漲等多重因素夾擊下，今年中國車市銷情低迷。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

崔東樹預警2026年中國車市在多重衝擊下將超預期低迷，零售恐僅1850萬輛，並可能在2027年才逐步探底回升。

中國乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2026年中國車市在多重因素疊加衝擊下「超預期低迷」，預計全年零售預計僅1850萬輛，不僅低於2025年2374萬輛的峰值，更大幅低於2020年1929萬輛的前期低點，探十年新低。

不過，崔東樹預促2027年中國車市有望探底回升，預計零售增長2%，更可能是「探底後的弱回暖」。

對於2026年車市低迷不振，崔東樹稱，主要是四類因素疊加所致：一是政策節奏擾動導致起步偏低，主因購置新能源汽車免征車輛購置稅退出；二是3月美伊戰爭導致國際油價高企，燃油車受衝擊巨大；三是AI投資暴增帶來外溢性成本衝擊，包括銅、碳酸鋰與晶片價格暴漲；四是以舊換新政策邊際效果遞減，2026年居民消費意願偏低，政策效力明顯下降，內需疲弱進一步放大車市的下行壓力。

中國汽車工業協會（中汽協）數據顯示，今年前九個月，中國汽車銷量1,506.6萬輛，年減22.4%。乘用車更不理想，9月零售170.2萬輛，年減24%。前九個月累計零售1341.8萬輛，年減21%。中汽協副秘書長陳士華表示，市場總體呈現內冷外熱態勢，預計未來幾個月中國國內銷量依然低迷。

中國車企處境也艱辛，以陸汽車巨頭比亞迪半年報為例，比亞迪2026年上半年營收人民幣3448.15億元，年減7.13%；淨利潤人民幣123.25億元，年減20.54%。

精華 FAQ

  • 他認為2026年中國車市將出現超預期低迷，全年零售可能只有1850萬輛，不僅低於2025年2374萬輛峰值，也可能跌破2020年低點，創十年新低。

  • 崔東樹歸納為四項：新能源購置稅免徵退出造成政策節奏擾動、美伊戰爭推高油價壓制燃油車、AI投資帶動銅與晶片等成本上漲，以及以舊換新效應遞減。

  • 中汽協數據顯示，今年前九個月汽車銷量年減22.4%，乘用車零售也年減21%；比亞迪上半年營收與淨利均下滑，反映內需偏弱、車企獲利承壓。

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